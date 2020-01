La pratique religieuse comble ma vie

Je suis une vieille femme de plus de 80 ans et j’aime beaucoup te lire Louise. Ce que j’aime moins, c’est quand tu affirmes que tu ne crois pas en Dieu. Je trouve ça bien triste pour toi de te priver d’une force qui m’a permis de traverser les ans et les difficultés sans me révolter et sans me perdre dans le matériel.

Je te recommanderais de lire la Bible pour comprendre à quel point Dieu a été bon pour nous et à quel point le fait de croire en lui nous évite de sombrer dans le mal qui rôde à tous les coins de rue. Regarde la détérioration du tissu social depuis que l’Église a été mise au ban, et tu vas voir combien on était mieux avant, quand tout le monde croyait.

Une mamie

Permettez-moi de diverger d’opinion et de mettre en lumière la fabuleuse évolution de notre société québécoise à partir du moment où on a séparé l’Église de l’État, et où le respect des idées de chacun est devenu la norme.