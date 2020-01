Lassonde fait une bouchée de Sun-Rype Products

ROUGEMONT | Industries Lassonde de Rougemont, en Montérégie, a annoncé vendredi qu’elle a complété l’acquisition de Sun Rype Products, un fabricant canadien de collations et de boissons à base de fruits.

La transaction, qui inclut aussi les deux sociétés américaines affiliées de Sun-Rype, s’élève à 89,3 millions $. Elle a été approuvée par le Bureau de la concurrence, a indiqué Lassonde, par communiqué.

Sun-Rype était la propriété de The Jim Patisson Group, basé à Vancouver, en Colombie-Britannique. La production de jus et de collations à base de fruits se fait depuis 1946 à Kelowna, dans la vallée de l'Okanagan. Actuellement, 400 personnes y travaillent.

Lassonde avait publicisé l’acquisition de Sun-Rype en octobre dernier.

«Nous sommes ravis d'accueillir les employés de Sun-Rype au sein de l'équipe Lassonde», a indiqué Nathalie Lassonde, chef de la direction de Lassonde.

«Nos organisations possèdent toutes deux une réputation d'excellence dans le marché ainsi qu'une grande tradition en matière d'innovation et de qualité du service dans le domaine de la production de jus de fruits et de la transformation alimentaire, a-t-elle poursuivi. Nous sommes heureux de pouvoir poursuivre notre croissance ensemble.»

«La conclusion de l'acquisition de Sun-Rype par Lassonde est une étape importante dans la croissance de nos entreprises respectives. Elle ouvre la voie au regroupement du talent, de l'expertise et des compétences de professionnels du secteur alimentaire, qui partagent des valeurs communes et qui s'unissent pour continuer de répondre aux besoins actuels et futurs de nos clients», a mentionné pour sa part Jean Gattuso, président et chef de l'exploitation de Lassonde.