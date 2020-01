Les 20 jeunes personnalités de 2020

Qui sont ceux dont on se souviendra dans un an? Le site d’information Tabloïd braque sa caméra sur 20 jeunes Québécois(es), issus de différents domaines, qui auront assurément un impact sur le monde en ce début de décennie. Un pair, un collègue ou un mentor explique en quoi les exploits à venir de leur poulain auront une ampleur sur nos vies.

Travail humanitaire: Dr Simon Grandjean Lapierre

Photo Agence QMI, Alejandra Carranza

Vu par Peter Small, directeur du programme de lutte contre la tuberculose à la Fondation Bill & Melinda Gates et expert mondial en épidémiologie

Grâce à la technologie, l’équipe de soins du Dr Grandjean Lapierre arrive à s’attaquer à la tuberculose en régions enclavées. À l’aide de drones, le système déployé à Madagascar permet d’établir un diagnostic et de faire parvenir de la médication à des patients qui se trouvent à plusieurs heures de marche d’un centre médical.

Humour: Christine Morency

Photo Agence QMI, Alejandra Carranza

Vue par François Bellefeuille, humoriste

Maniant avec beaucoup d’autodérision un style décrit comme «Jean-Marc Parent rencontrant Chris Farley», la jeune humoriste, qui était en nomination pour l’Olivier de révélation de l’année en 2019, ira maintenant à la rencontre de son public dans toutes les régions. L’ensemble du Québec sera, sans aucun doute, charmé par sa présence scénique et son franc-parler, nés de sa passion pour l’improvisation.

Médias: Michaël Nguyen

Photo Agence QMI, Alejandra Carranza

Vu par Paul Cherry, journaliste judiciaire à The Gazette

Au palais de justice de Montréal, tout le monde connaît le jeune journaliste judiciaire du «Journal de Montréal» récemment élu président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. La prochaine année sera riche en défis pour celui qui devra aller au front afin d’améliorer le financement des médias de la province.

Agriculture: Jean-Michel Vanier

Photo Agence QMI, Gaël Poirier

Vu par Thibault Sorret, chef du personnel chez Lufa

En construisant la plus grande ferme sur toit au monde, l’entreprise de paniers alimentaires biologiques Lufa, dont M. Vanier est le directeur des finances, espère nourrir deux fois plus de Montréalais. La serre sera fonctionnelle en mars 2020 et elle permettra de répondre à la demande grandissante pour des produits frais et locaux conçus de façon responsable.

Environnement: Valérie Laliberté & Elizabeth Coulombe

Photo Agence QMI, Jennifer Miville

Vues par Manon Lortie, conseillère en entrepreneuriat

En moins de deux mois, les cofondatrices de l’entreprise Tero ont réussi à vendre plus de 4300 appareils transformant les résidus alimentaires en fertilisant pour le sol. Leur campagne de sociofinancement leur a permis d’amasser 2 millions de dollars pour démarrer la production de leur électroménager écologique.

Alcool québécois: Joël Pelletier & Jean-François Cloutier

Photo Agence QMI, Jennifer Miville

Vus par Rose Simard, fondatrice de 1 ou 2 cocktails et coauteure du livre «L’Apéro au Québec»

Les copropriétaires et cofondateurs de la Distillerie du St. Laurent ont tout juste lancé un acerum et achèvent la production de leur premier whisky, qui verra le jour d’ici quelques mois. Alors que leur gin a déjà quelque chose d’emblématique au Québec, leur whisky sera fait avec de l’orge du Bas-St-Laurent fumé.

Sport traditionnel: Jérémy Chartier

Photo Agence QMI, Julien Schmidt

Vu par Karina Kosko, entraîneuse en trampoline

Âgé de seulement 18 ans, le trampoliniste québécois se rapproche de plus en plus de son rêve olympique et espère le concrétiser en 2020. En ce qui a trait à la hauteur et à l’exécution, il fait partie des meilleurs au monde. Il a atteint le 13e rang au classement mondial et le 1er au pays.

Télévision: Jemmy Echaquan Dubé

Photo Agence QMI, Alejandra Carranza

Vue par Ludivine Reding, actrice

La jeune actrice tiendra un des principaux rôles dans la série Fugueuse, la suite. À travers son personnage de Daisy, Jemmy Echaquan Dubé veut démystifier les réalités autochtones au Québec. La production de Fugueuse s’est d’ailleurs rendue dans sa communauté autochtone de Manawan, dans Lanaudière, pour y tourner quelques scènes.

Militantisme: Louis Couillard et Isabelle Grondin-Hernandez

Photo Agence QMI, Alejandra Carranza

Vus par Patrick Bonin, porte-parole de Greenpeace Canada

L’année 2020 sera celle de la mobilisation pour le mouvement des jeunes pour l’environnement au Québec. Des porte-paroles comme Louis Couillard et Isabelle Grondin-Hernandez seront à l’avant-plan pour rassembler les jeunes militants pour le climat et faire valoir leurs demandes à la classe politique.

Entrepreneuriat: Étienne Crevier

Photo Agence QMI, Gaël Poirier

Vu par Geneviève Biron, présidente de Biron Groupe Santé

L’entreprise BiogeniQ, fondée par Étienne Crevier en 2013, est devenue le deuxième plus grand laboratoire de génétique privé au Canada. La compagnie permet à des patients d’adapter leur traitement médical en fonction de leur profil génétique. En 2020, BiogeniQ va croître dans d’autres provinces canadiennes et peut-être même à l’international.

