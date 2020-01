Les Capitals sont les premiers à 60 points

Les Capitals de Washington ont atteint les 60 points au classement de la Ligue nationale de hockey (LNH) grâce à une victoire difficile de 4 à 3 sur les Hurricanes de la Caroline, au PNC Arena.

La vedette du match a sans contredit été le gardien de but Ilya Samsonov, qui a bloqué un record personnel de 38 tirs. Le jeune russe est toujours parfait sur la route, comme le montre son dossier de 8-0-0. Il présente également un taux d’efficacité de ,924 et une moyenne de buts accordés de 2,18 à l’étranger en 2019-2020.

Les deux équipes ont marqué deux fois grâce au jeu de puissance. C’est d’ailleurs avec l’avantage d’un homme que les «Canes» ont amorcé leur remontée tardive. Teuvo Teravainen a déjoué Samsonov 6 min 35 après le début du troisième vingt et Ryan Dzingel en a ajouté six minutes plus tard. Les «Caps» ont toutefois tenu bon.

Richard Panik, Evgeny Kuznetsov, Lars Eller et Jakub Vrana ont été les buteurs pour les visiteurs. L’équipe de la capitale américaine a maintenant deux points d’avance sur leurs plus proches poursuivants au classement, les Bruins de Boston.