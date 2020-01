Les fêtes au MNBAQ

Commencez l’année sur une note créative en visitant le Musée national des beaux-arts du Québec. Plongez dans l’univers étonnant de la toute première exposition écoresponsable Ensemble[s], où les objets, des plus banals aux plus précieux, se transforment en d’étranges personnages. Dans le cadre de cette exposition, la toute nouvelle Galerie Famille se transforme en un espace d’exposition et d’exploration ludique et poétique qui saura fasciner les petits et les grands.

Signée Marie-Renée Bourget Harvey, Ensemble[s] met en valeur des objets, du mobilier, des matériaux dénichés au Musée et ailleurs et démontre que l’on peut réutiliser des objets de notre quotidien et que chacun porte en lui une richesse artistique. Les visiteurs sont invités à revisiter la fonction utilitaire des objets.

Jusqu’à dimanche, ne manquez pas les dernières activités prévues à la programmation des Fêtes, dont Bric-à-Brac, un spectacle interactif pour la famille où les objets prennent vie et racontent une histoire inventée par le public.

Programmation et informations: mnbaq.org