Les phrases marquantes de l’année

Drôles, choquantes ou incisives, à Québec, l’année a été marquée par ces citations qui sortent du lot et qui ont été sélectionnées par notre équipe municipale.

« On n’envoie pas nos conseillers municipaux pour qu’ils soient des plantes vertes. »

– Paul-Christian Nolin, porte-parole du maire Labeaume, au sujet du fait que Rémy Normand n’était pas invité à prendre la parole lors d’un colloque organisé par l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec

« On peut prétendre que ceux qui circulent est-est vont nécessairement utiliser le troisième lien, parce que ce sera une option additionnelle. Ils n’auront pas à traverser les deux principaux liens présentement. »

– François Bonnardel, ministre des Transports

« On savait que le projet avait été fait sur un coin de table, on vient de trouver la napkin. »

– Le chef d’opposition Jean-François Gosselin, au sujet d’un document de 13 pages qui compare les différents modes de transport collectif

« Là, ça fait beaucoup de cafouillages. C’est assez. J’invite [Rémy Normand] à réfléchir à son avenir, comme il l’avait dit aux commerçants de la route de l’Église. »

– Jean-François Gosselin, sur les fréquentes visites au garage des midibus

« Si tu n’es pas capable de maintenir la confiance des gens qui t’ont fait élire et qui sont prêts à travailler pour toi bénévolement, comment peux-tu aller chercher la confiance des citoyens en général dans une ville comme Québec pour devenir maire ? »

– Frédérick Têtu, fondateur de Québec 21, à propos du chef Jean-François Gosselin

« Il est en fin de vie, mais il n’a pas de maladie grave. Il n’y a rien qui est incurable. »

– Guillaume Paradis, porte-parole du ministère des Transports, au sujet de l’état du pont de l’Île-d’Orléans

« C’est plus vilain que je l’espérais »

– Le maire de Québec Régis Labeaume, au sujet de son cancer de la prostate

« Qu’ils s’entendent et qu’ils nous sacrent patience avec leurs chicanes ! »

– M. Labeaume, au sujet des querelles entre le fédéral et le provincial dans le financement du tramway

« Premièrement, c’est du patrimoine, et deuxième affaire, je fais un petit peu de résistance avec ça [...] L’arbre des Fêtes, c’est un arbre de Noël, et Pâques, c’est Pâques, c’est pas la fête du printemps. »

– Le maire Labeaume expliquant les raisons du maintien du crucifix à la salle du conseil de l’hôtel de ville de Québec

« Je ne serai pas impotent longtemps. »

– M. Labeaume, lors de sa dernière sortie publique avant une pause de plusieurs semaines de traitements contre le cancer

« Nous vivons un moment important de l’histoire de Québec. On se souviendra que c’est le 19 août 2019 que Québec reçoit enfin la confirmation de la totalité du financement du plus grand projet collectif de son histoire contemporaine. »

– Régis Labeaume

« On a un projet qui est tricoté grosso modo avec le plus de précisions possible. »

– Le maire de Québec, au sujet du projet de tramway

« On ne peut pasprendre une position sérieuse sur un projet qui n’existe pas, même pas sur papier encore. »

– Justin Trudeau, au sujet du troisième lien, lors de son passage à Québec pendant la campagne électorale