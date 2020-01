Ma mère, mon bourreau

J’avais 14 ans quand mon père est décédé subitement. Me sentant désormais indispensable au bonheur de ma mère, c’était comme si je devenais son protecteur. J’aimais bien cette position, surtout que ma mère ayant toujours été dépendante de mon père se laissait aller à tout me confier, même ses états d’âme. Devenu l’homme de ma mère, je me suis rendu au milieu de la vingtaine sans même songer à me faire une blonde.

Mais rendu sur le marché du travail, j’ai commencé à regarder les filles. Quand j’en ai trouvé une de mon goût et que j’ai voulu la présenter à ma mère, j’ai vite senti ses réticences à accepter cette étrangère dans notre vie. La relation fut de courte durée car je ne me sentais pas prêt à abandonner ma mère pour une fille. Ma sœur, d’un an ma cadette, m’avait alors prévenu qu’il était peut-être temps que je commence à vivre ma vie d’homme. Mais je me sentais tellement responsable vis-à-vis de ma mère que j’ai fait semblant de ne rien entendre.

Puis je me suis retrouvé à 30 ans, toujours seul, mais avec la ferme intention cette fois de remédier à la situation. J’ai rencontré une fille formidable à qui j’ai vite avoué la dépendance de ma mère envers moi. Malgré la possessivité de ma mère à mon endroit, elle a quand même accepté de s’engager à la supporter, à la condition d’avoir un enfant rapidement pour bâtir notre propre famille.

C’est après la naissance de notre fils que les choses se sont gâtées de façon grave. Ma mère n’acceptait pas que je lui consacre moins de temps et elle me le faisait sentir lourdement. Alors à la demande expresse de ma femme, il a fallu que je l’oblige à concentrer ses besoins en une seule journée, le samedi, sans me solliciter systématiquement comme auparavant, tous les jours de la semaine.

Elle me fait la tête, se montre désagréable avec nous quand on la visite le samedi, et se plaint de mille et un ennuis dont elle ne parle jamais à ma sœur, laquelle me dit qu’elle profite de ma mollesse pour abuser. Ma femme abonde dans son sens, et moi je suis coincé entre les deux à culpabiliser. Comment lui faire comprendre que je ne peux pas faire plus si je veux protéger mon ménage ?

Anonyme

La seule façon de faire entendre raison à votre mère c’est en tenant bon et en ne cédant à aucun de ses caprices. Votre sœur a raison quand elle parle de mollesse de votre part à son endroit. Plus vous céderez à ses caprices, moins elle comprendra que vous avez votre famille et qu’il est plus que temps qu’elle assume sa vie de mère et vous laisse vivre votre vie de fils.