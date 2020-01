Nouvelle désastreuse pour un défenseur des Islanders

L’arrière des Islanders de New York Adam Pelech manquera le reste de la saison à cause d’une blessure au tendon d’Achille subie avant l’affrontement de jeudi face aux Devils du New Jersey.

Les circonstances entourant la survenue de ce problème n’ont pas précisées. Le hockeyeur de 25 ans avait joué plus de 21 minutes lors de la partie de mardi contre les Capitals de Washington. En 2019-2020, Pelech a amassé un but et huit mentions d’aide en 38 matchs, présentant un différentiel de +4.

Pour combler son absence, l’organisation new-yorkaise a rappelé le défenseur Sebastian Aho de sa filiale de Bridgeport, dans la Ligue américaine.

Deuxièmes de la section Métropolitaine, les Insulaires visiteront les Maple Leafs de Toronto, samedi.