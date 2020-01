Pharmacien fraudeur sans «intégrité et honnêteté»

Un pharmacien de la région de Montréal ayant fait preuve d’« un manque total d’intégrité et d’honnêteté » a été radié à vie par son ordre professionnel.

L’ex-propriétaire de deux pharmacies à Montréal et à Boisbriand Pascal Monarque est aujourd’hui entraîneur personnel, après une faillite en 2018.

Cet automne, il a plaidé coupable à une longue liste d’infractions devant le Conseil de discipline de l’Ordre des pharmaciens.

On lui reprochait notamment d’avoir fait de fausses ordonnances et de fausses réclamations, d’avoir entreposé illégalement des médicaments et d’avoir laissé des employés sans surveillance.

Pour 25 patients, dont quelques proches, il a émis de fausses ordonnances en se servant du nom et du numéro d’exercice de deux médecins, qui ne connaissaient souvent aucunement les personnes impliquées.

« Il empoche ainsi le remboursement du prix des médicaments et de leurs honoraires associés, sans même avoir acheté ces médicaments puisque dans la majorité des cas, il ne possède pas ces médicaments en inventaire », écrit le Conseil.

Ce dernier y voit « ni plus ni moins, qu’une fraude à l’égard des régimes d’assurance public et privé ».

Devant le Conseil, Pascal Monarque a admis avoir agi de la sorte pour obtenir les fonds dont il avait besoin.

Il n’a rien remboursé à cause de sa faillite, peut-on lire dans le jugement.

Deuxième fois

C’était la deuxième fois que le pharmacien se retrouvait devant le Conseil de discipline de l’Ordre.

En 2017, il avait déjà plaidé coupable d’avoir illégalement versé des avantages relatifs à sa profession et mis en place un système permettant la vente de médicaments dans des cliniques.

Ses pharmacies se trouvant près de cliniques de l’œil, il offrait des rabais aux employés de celles-ci sur les médicaments. Il a aussi remis, sans frais, des produits médicaux et mis en consigne des médicaments servant aux interventions chirurgicales, causant une concurrence déloyale.

Or, au moment même où il plaidait coupable en 2017, le stratagème était toujours en place et s’est poursuivi, même s’il avait assuré, s’être conformé « à 200 % ».

Regrets douteux

« Il a été parfaitement malhonnête, résume le Conseil dans son jugement rendu le mois dernier. Ainsi, les regrets exprimés par l’intimé semblent plus [être la conséquence] d’avoir été pris en flagrant délit que d’avoir perpétré les fautes disciplinaires. »

Ainsi, les sanctions précédentes ne semblent avoir eu aucun effet dissuasif et permettre à Pascal Monarque de reprendre son droit de pratique serait contraire à l’intérêt public et mettrait même en péril la protection de celui-ci, poursuit le Conseil.

« Il manque cruellement à l’intimé les qualités nécessaires pour être pharmacien, soit l’honnêteté et l’intégrité », écrit-il, ajoutant qu’il ne voit pas de possibilité de réhabilitation chez celui qui s’est recyclé en entraîneur personnel après 20 ans comme pharmacien.