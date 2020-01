Salle Albert-Rousseau: place à la diversité!

La Salle Albert-Rousseau présente un vaste choix de spectacles d’humour et est l’endroit de prédilection pour voir les artistes les plus chevronnés tout autant que ceux de la relève. En janvier, soulignez l’arrivée de la nouvelle année avec le sourire en compagnie d’humoristes tels que Philippe Laprise, Alexandre Barrette, Rachid Badouri, Julien Lacroix, Simon Gouache, François Bellefeuille, Mario Jean, Réal Béland et Louis-Josée Houde, entre autres.

La Salle Albert-Rousseau s’impose aussi avec une programmation culturelle et artistique diversifiée, y compris des productions d’envergure, telles que Slava’s Snowshow et Marie Mai, et d’excellentes pièces de théâtre. À voir prochainement: Des souris et des hommes, avec Benoit McGinnis, Guillaume Cyr et Nicolas Centeno, Marie-Pier Labrecque et Gabriel Sabourin, dans une mise en scène de Vincent-Guillaume Otis, ainsi que la comédie Garçon!, avec Claude Prégent, Félix-Beaulieu-Duchesneau, Diane Lavallée, Marc-André Poliquin, Pierre Brassard, Catherine Florent, Ann-Catherine Choquette et Stéphane E. Roy.

Parcourez la programmation de ce début d’année. Vous y trouverez à coup sûr un spectacle que vous ne voudrez pas manquer. Offrez-vous un moment de pur divertissement.

Programmation complète: sallealbertrousseau.com