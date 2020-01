Tourisme Jacques-Cartier

Avec ses neuf villes et municipalités et située à seulement 20 minutes de Québec, la Jacques-Cartier, c’est un immense terrain de jeu pour quiconque aime bouger. Cet hiver, patinez sur le lac Beauport, skiez à Stoneham-et-Tewkesbury ou découvrez Duchesnay lors d’une randonnée en raquette. Parmi les incontournables: le Village Vacances Valcartier, le plus grand centre de jeux d’hiver en Amérique, et son Hôtel de Glace, qui sera inauguré le 17 janvier.

Au cours des prochaines semaines, plusieurs activités hivernales sont organisées, notamment à la sation touristique Duchesnay: Trail de la Nuit polaire, une course sur neige, et ski de fond au clair de lune. La région regorge de sentiers à explorer, que ce soit en ski de randonnée ou en fatbike. Une balade en traîneau à chiens? Rendez-vous à la pourvoirie du Lac-Beauport. Pour vous réchauffer, un arrêt au Nordique Spa Stoneham ou au parc aquatique intérieur le Bora Parc du Village Vacances Valcartier s’impose.

Faites le plein d’idées: jacques-cartier.com