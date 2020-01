Comment te remettre de tes dépenses des Fêtes en 6 étapes

Tu as eu un goût amer de cannes de bonbons de Noël en jetant un coup d’œil à ton relevé de carte de crédit? Tu comptes manger des restants congelés du temps des Fêtes tout le mois de janvier pour te serrer la ceinture? Voici un plan d’attaque en six temps pour prendre le dessus sur tes dépenses des Fêtes.

1. Le fameux budget

Inutile de se mentir, ce sera beaucoup plus facile d’annuler tes dettes avec un budget. Celui-ci te permettra de voir clair et de savoir dans quoi couper pour les semaines et mois à venir. Sorties au bar, dîners au restaurant, pauses lattées au café du coin, sorties spectacles; chaque dépense retranchée t’aidera au bout du compte. Il faut simplement savoir les cibler.

Surtout, en te fixant un budget, tu seras davantage en mesure de voir quand tu atteindras tes limites et quand tu devras peser sur le frein dans certaines catégories d’achats.

Unsplash - Kelly Sikkema

2. Une dépense à la fois

Si tu as des dettes sur différentes cartes de crédit, détermine laquelle a le plus haut taux d’intérêt et rembourse-la en premier. Il s’agit là d’une simple gestion de tes priorités. C’est comme si tu jouais à Mario Bros, mais que tu t’attaquais au dernier tableau avec Bowser en premier. Prendre le taureau par les cornes, comme on dit!

Unsplash - Ryan Quintal

Besoin d’un peu plus d’encadrement dans tes remboursements? Tu peux aussi t’orienter vers un prêt de consolidation pour t’acquitter de ta dette avec des versements chaque mois, déterminés avec ta banque. Attention, cela remettra peut-être ta carte de crédit à zéro, mais ce n’est pas une raison pour la remplir de nouveau!

3. Balayer vers l’avant

Tu souhaitais te faire faire une nouvelle tête chez le coiffeur dans les prochaines semaines? Demande-toi si cette dépense peut attendre encore un bout de temps. Si certains paiements, achats ou rendez-vous peuvent être déplacés à un moment où tu seras plus en foin, n’hésite pas à les repousser à une date ultérieure. L’idée, c’est de respirer un peu et de reprendre les dépenses progressivement, quand ça ira mieux.

4. Les petits à-côtés

As-tu un talent que tu pourrais exploiter à la pige pour quelques contrats? As-tu la possibilité de faire des heures supplémentaires sur des projets ou de demander plus de quarts de travail à ton employeur? La bonne nouvelle, c’est qu’en bossant plus, tu auras moins de temps pour dépenser et moins de temps pour angoisser avec tes dettes.

Unsplash - Tim Gouw

5. Pas de prise 2

Tu ne veux pas te retrouver dans la même situation à Noël prochain, n’est-ce pas? Pour apprendre de tes erreurs, repasse chaque achat des fêtes et cible ceux qui étaient superflus ou trop chers. Ressors quelques constats de ces observations et garde précieusement ces notes pour une relecture en novembre prochain. On incarne la sagesse un geste à la fois!

6. Résolution: conseiller financier

Tes petits soucis d’argent sont peut-être signe qu’il te faudrait adopter de saines habitudes financières pour la prochaine année. Janvier est toujours un bon moment pour se donner de sages résolutions. Tu pourrais par exemple te fixer comme objectif de contacter un conseiller financier pour t’aider à mettre de l’ordre dans tes affaires. En 2020, ton compte en banque sera sur le droit chemin!