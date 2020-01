BEAUDOIN, Martial



À sa résidence de Bowie au Maryland au États-Unis, le vendredi 27 décembre 2019, à l'âge de 65 ans et 10 mois, est décédé monsieur Martial Beaudoin, époux de madame Lyne Audet et fils de feu Jean-Louis Beaudoin et de feu madeleine Samson. Il demeurait au Maryland et était natif de St-Prosper. Il laisse dans le deuil outre son épouse Lyne Audet, son fils Jesse Beaudoin; son frère et ses soeurs: Bernard (Bibiane Laflamme), Angèle (Roger Giroux), Lina (Jocelyn Pruneau) et feu Régina; ses beaux-frères et belles-soeurs: feu Jean, Clémence (Anatole Morin), Damien (Murielle Carrier), Monique (Serge Bédard), Martial (Rita Faucher), Gervais, Denise et Dave (Lorraine Gagné). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces cousins, cousines et ami(e)s. Selon ses volontés, il n'y a eu aucune sympathie et l'inhumation aura lieu ultérieurement en toute intimité au cimetière de St-Prosper.