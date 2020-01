AUGER, Marthe Trépanier



À l'I.U.C.P.Q, le 24 décembre 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Marthe Auger, épouse de feu monsieur Michel Trépanier. Elle demeurait à Québec, autrefois à Les Écureuils.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Claude (Claude Tremblay), Marie (Richard Marceau), Yvon et Nicole; ses petits-enfants: Pascale (Pierre-Luc Gosselin), Évelyne (Alexandre Deschamps) et Lili-Anne (Jean-François Corriveau- Bédard); son arrière-petit-fils Charles; son frère Liguori; sa belle-sœur Madeleine ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s, en particulier Hélène, Monique, Gemma et Clément. La famille tient à remercier la Dre Anne Moreau et toute l'équipe des soins palliatifs de l'I.U.C.P.Q pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Lauberivière, 401, rue St-Paul, Québec (QC), G1K 3X3, tél. : 418 692-4248, https://www.jedonneenligne.org/fondationlaub/?FrmGroupUID=all ou à la Maison Dauphine, 31, rue d'Auteuil, Québec (QC), G1R 9Z9, tél. : (418) 694-9616 https://www.canadahelps.org/fr/dn/19321.