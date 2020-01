JEFFREY, Gilberte Rivard



Au Centre d'Hébergement Yvonne- Sylvain, Québec, entourée de tous les siens, le 29 décembre 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Gilberte Rivard, épouse de feu monsieur Charles-Henri Jeffrey. Née à Nashua, New Hampshire, 1er décembre 1929, elle était la fille de feu dame Alice Dubé et de feu monsieur Albert Rivard. Elle a vécu à Mont-Carmel de Kamouraska et habitait maintenant à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 11 h .Le corps sera porté en terre au Cimetière Belmont le mardi 7 janvier 2020. Madame laisse dans le deuil ses enfants: France (Jean-Guy Roussel), Ginette, Sylvie (Fernand Aubut), Marjolaine (Jeannot Beaulieu), Mario (Johanne Scott), Manon (Réjean Bonnelly), Caroline (Martin Beaulieu); ses 12 petits-enfants; ses 15 arrière-petits- enfants; sa sœur feu Jeannette (feu Lucien Rivard); sa belle-sœur Céline Dumais (feu Philippe Jeffrey), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Gilberte est allée rejoindre plusieurs beaux-frères et belles-soeurs. La famille remercie tout le personnel de la Résidence Yvonne-Sylvain pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Tél. : 418-527-4294, Site : www.societealzheimerdequebec.com. Les funérailles sont sous la direction de