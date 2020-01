BERNIER, Réal



Au Centre d'accueil St-Joseph de Lévis, le 28 décembre 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Réal Bernier, époux de madame Renée Fournier, fils de feu madame Magella Thibault et de feu monsieur Paul Bernier. Il demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule jeudi 9 janvier 2020, de 18 h 30 à 21 h 30 et le vendredi 10 janvier 2020, de 9 h à 11 h 30.L'inhumation se fera au cimetière Mont-Marie ultérieurement. Il laisse dans le deuil l'amour de sa vie, son épouse, Renée; ses enfants: France (Louis Beaulieu) et Brigitte (Claude Gasse); ses petits-enfants: Jean- Michel Samson (Florence Gilbert), Sarah Durocher-Bernier (Patrick Cyr) et Louis-Philippe Samson; son arrière-petit-fils, Noah Cyr; ses beaux-frères et belles-sœurs: Henriette Fournier (feu Charles Brulotte), Suzanne Fournier (feu Paul Jacques), Mariette Fournier, Claude Fournier (Pauline Pouliot), Michelle Fournier, Marthe Fournier (feu Roland Guay), Pierre Fournier (feu Yolande Barras, Lucille Ferland) et Claire Fournier (Louis Gosselin); ainsi que plusieurs neveux, nièces autres parents et ami(e)s particulièrement Guy Samson et Yvon Robillard. Il a rejoint ses sœurs et frères: feu Raymonde (feu Gaston Hawey), feu Germaine (feu Lauréat Gagné), feu Denise (feu André Roy), feu Guy (Claudette Giroux), feu Michel, feu Claude et feu Jean-Marc (Pierrette Gravel). Il était aussi le beau-frère de feu Monique Fournier (Conrad Fortin) et de feu Jacques Fournier (feu Rollins Pelletier et feu Suzanne Pouliot). La famille désire saluer et remercier du fond du cœur tous les membres du personnel du 3ième étage du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, si dévoués et humains, qui ont tant pris soin de leur époux et papa. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'accueil St-Joseph de Lévis, 5445, rue St-Louis, Lévis, Québec Téléphone : 418 833-3414Site web : www.castjoseph.com ou à la Maison de soins palliatifs du Littoral, 5445, rue St-Louis, 2e étage, Lévis, Québec, Téléphone : 418 903-6177 Courriel : mspl.info@videotron.ca Site web : mspdulittoral.com. Des formulaires seront disponibles sur place.