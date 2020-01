SAWYER, Gilles



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 26 décembre 2019, à l'âge de 61 ans, est décédé monsieur Gilles Sawyer, époux de dame Isabelle Neuville, fils de feu Germain Sawyer et de feu Monique Hamel. Natif de Shawinigan, il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Isabelle Neuville; ses enfants: Nicholas, Laurence (Dominique Fiset) et Bénédycte (Maxime Garnier); son petit-fils adoré Alex Garnier; ses frères et sœurs : Normand (Manon Trudel), Linda (Louis Samson) et feu Carole (François Morin); ses beaux-frères et belles-sœurs: France, Alain et Josée ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel soignant du CRCEO ainsi que le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (QC), G1S 3G3, https://www.cancer.ca/fr-ca/donate/?region=on&s_srx=cancer.ca-navbar-fr ou à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (QC), G1L 3L5, https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DS18/.