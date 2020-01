DEMERS, Marie-Marthe



Au CHSLD de St-Apollinaire, le 30 décembre 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Marie-Marthe Demers, épouse de feu monsieur Roméo Croteau. Elle demeurait à St-Apollinaire et autrefois à Issoudun. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Normand (Jeanne-Mance Drouin), Claudette (Jean-Pierre Longtin), Carmen (Alain Laroche), Raynald (France Martineau), Serge (Céline Blanchet), Yves (Hélène Croteau), Nicole (Sylvain Lambert), feu Léandre, Laurence (Pierre Moreau), Sylvain (Nadine Drouin); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants; sa sœur Colette Demers (Lionel Laroche); ses belles-sœurs Madeleine Croteau (feu Marcel Demers), Germaine Croteau, Gloria Nadeau (feu Lionel Croteau); ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille remercie le personnel du CHSLD de St-Apollinaire pour leur dévouement et les bons soins.où la famille vous accueillera à compter de 12h30. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, 440, boul. Vachon Sud C.P.1, Sainte-Marie, Qc, G6E 3B4. https://www.alzheimerchap.qc.ca/. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire