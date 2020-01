8 Nouveautés à surveiller

Outre Épidémie et Fugueuse, plusieurs nouveautés et retours attendus rempliront les grilles horaires des quatre grandes chaînes généralistes cet hiver. Voici quelques titres à surveiller.

La semaine des 4 Julie

Julie Snyder revient au genre qui l’a élevée au statut de star du petit écran : le talk-show. Épaulée par Stéphane Laporte, son fidèle acolyte depuis L’enfer c’est nous autres, la démone tentera de montrer qu’elle n’a pas perdu la main quand vient le temps de créer l’événement. Pour ce faire, elle sera entourée de nombreux collaborateurs, dont Olivier Niquet (La soirée est encore jeune), les humoristes Marie-Lyne Joncas, Rosalie Vaillancourt et Dominic Paquet, le chroniqueur culturel Stéphane Leclair, l’ex-mannequin devenu commissaire d’exposition Thierry-Maxime Loriot et... Khate Lessard d’Occupation double Afrique du Sud. La première semaine d’émission sera riche en invités fort intéressants (du moins, potentiellement) : Ellen Degeneres, Yvon Deschamps, la députée de Québec Solidaire Catherine Dorion et Louis-José Houde.

V ►Du lundi au jeudi 21 h (à compter du 6 janvier)

Cerebrum

Après Nouvelle adresse et Hubert et Fanny, l’auteur Richard Blaimert explore un tout nouveau genre avec Cerebrum : le thriller psychologique. Et c’est réussi... à condition de survivre aux premiers épisodes, qui sont plus ou moins vendeurs. La série compte sur plusieurs bons acteurs, incluant Claude Legault et Christine Beaulieu, qui tiennent les rôles principaux. Le premier incarne un psychiatre réputé dont l’épouse disparaît mystérieusement ; la seconde campe la policière chargée de l’enquête. Ce sont toutefois les comédiens qui gravitent autour d’eux qui épatent, à commencer par Sonia Vachon, Linda Sorgini et Alexis Martin, qui jouent des patients du Dr Lacombe.

ICI Télé ►Mercredi 21 h (à compter du 8 janvier)

Animania

Pascal Morissette (Cochon dingue) pilote Animania, un concours visant à trouver l’animal de compagnie préféré du Québec. Chaque semaine, six petites bêtes seront présentées au public. Plusieurs personnalités connues participeront au rendez-vous, incluant Jean-François Breau, Marianne St-Gelais, France Castel, Alexandre Goyette, Élise Guilbault, Jean-Philippe Dion, Marie-Soleil Dion, Jean-Michel Anctil et Jean-Marc Généreux. Il s’agit d’une production d’Entourage Télévision, la boîte derrière des émissions comme Lâchés lousses, Maripier! et L’expérience Messmer.

TVA ►Mercredi 20 h (à compter du 8 janvier)

Le 422

Présentée en primeur en rafale au cours du congé des fêtes, cette série des auteurs Benoît Lach et Vincent Lafortune raconte l’histoire d’une bande de jeunes de 8 à 14 ans qui découvrent une autre dimension peuplée d’êtres étranges après avoir franchi une porte mystérieuse. En entrevue avec Le Journal l’automne dernier, le comédien Marc Beaupré décrivait l’ambitieuse série avec beaucoup d’enthousiasme. « C’est audacieux comme proposition. En tournage, on sentait que c’était spécial. »

Quant aux comparaisons avec Stranger Things, cette série américaine qui remporte un vif succès sur Netflix depuis quelques années, Marc Beaupré insiste sur une chose : Le 422 n’est pas une pâle copie. « Ça s’éloigne du côté anxiogène ou horreur de Stranger Things. On est plus près du fantastique. »

Télé-Québec ►Vendredi 18 h (à compter du 10 janvier)

La course folle

Les premières images montrées au lancement de programmation 2019-2020 de Télé-Québec laissaient présager une série documentaire haletante. Durant huit épisodes, nous suivrons quatre Madelinots en pleine saison de la pêche au homard : Julien, un vieux loup de mer de 61 ans, Maxime, un bon gars qui adore son travail malgré sa surdité partielle, Olivier, un musicien qui perpétue la lignée familiale de pêcheurs, et Dominique, un jeune capitaine de bateau de 28 ans qui refuse de rester au quai lors d’une tempête. Tournée l’été dernier durant cette période de neuf semaines particulièrement intenses où chacun tente de tirer son épingle du jeu, La course folle est produite par Trinome & filles, la boîte montréalaise derrière Fin de mois avec Jean-Marie Lapointe et Mais pourquoi ? avec Maripier Morin. La série est réalisée par Jean-François Fontaine et scénarisée par Hugo Bourque (La petite séduction).

Télé-Québec ►Jeudi 20 h (à compter du 6 février)

Le dernier soir

Débarquée sur ICI Tou.tv Extra en juillet, ce documentaire d’enquête en six épisodes explore un double homicide sordide et non résolu perpétré à Longueuil en 1975 : celui de Diane Déry, 13 ans, et Mario Corbeil, 15 ans, sauvagement abattus par balles au cours d’une balade en motocyclette. Comme toute bonne production du genre, cette série de true crime emprunte aux codes des feuilletons de fiction en offrant des rebondissements qui tiennent le téléspectateur en haleine d’épisode en épisode. Réalisé par Frédéric Nassif et piloté par Monic Néron, Le dernier soir essaie de pousser ce dossier un peu plus loin au moyen de témoignages des familles des victimes, de policiers, de journalistes, de témoins et d’experts en scènes de crime.

ICI Télé ►Samedi 20 h (à compter du 11 janvier)

L’effet secondaire

Détrompez-vous. Bien qu’elle soit tournée comme une téléréalité, cette série n’en est pas une. Il s’agit plutôt de l’adaptation québécoise d’un concept original des Pays-Bas qui plonge le téléspectateur au cœur du quotidien d’un groupe d’adolescents au secondaire, une période riche en mélodrames de toutes sortes. Ce nouveau feuilleton mettra en vedette plusieurs jeunes acteurs prometteurs, comme Édouard Tremblay-Grenier (Les affamés, Genèse) et Émi Chicoine, qui s’est illustrée aux côtés de Sophie Lorain dans Plan B l’automne dernier.

ICI Télé ►Vendredi 17 h (à compter du 10 janvier)

Léo

Un an après avoir séduit les abonnés du Club illico, la comédie de Fabien Cloutier débarque (enfin) à TVA. Cette charmante série brosse le portrait d’un vieux garçon de région et vendeur de pot qui décide de prendre sa vie en mains. Finis, les samedis à jouer au Monopoly tout seul en attendant le prochain party. Le nouveau Léo souhaite mener une vie rangée et réaliser son rêve ultime : avoir une conjointe, une maison et une piscine hors terre. Fabien Cloutier a réussi à créer un anti-héros extrêmement attachant, tout comme la pléiade d’acteurs talentueux qui défendent des personnages secondaires tout aussi délicieux. Mentions spéciales à Anne Dorval, Steve Laplante, Hubert Proulx et Vincent Leclerc.

TVA ►Mercredi 21 h (à compter du 8 janvier)

Les retours

À travers les District 31 et autres L’Échappée, la saison d’hiver 2020 marquera le retour d’émissions qui n’étaient pas en ondes l’automne dernier.

En tout cas

TVA ►Lundi 19 h 30 (à compter du 6 janvier)

Lâcher prise

ICI Télé ►Lundi 19 h 30 (à -compter du 6 janvier)

Les pays d’en haut

ICI Télé ►Lundi 21 h (à compter du 6 janvier)

1res fois

ICI Télé ►Jeudi 20 h (à compter du 9 janvier)

Prière de ne pas envoyer de fleurs

ICI Télé ►Vendredi 20 h (à -compter du 10 janvier)

Un chef à la cabane

Télé-Québec ►Vendredi 20 h (à compter du 10 janvier)

Ouvrez les guillemets

ICI Télé ►Vendredi 21 h (à -compter du 10 janvier)

Deux hommes en or

Télé-Québec ►Vendredi 21 h (à compter du 10 janvier)

Maître du chantier

V ►Lundi 20 h (à compter du 13 janvier)

M’entends-tu ?

Télé-Québec ►Lundi 22 h (à compter du 13 janvier)

L’Académie

TVA ►Mardi 19 h (à compter du 14 janvier)

Phil s’invite

V ►Mercredi 20 h (à compter du 15 janvier)

L’amour est dans le pré

V ►Jeudi 20 h (à compter du 16 janvier)

Infractions

TVA ►Vendredi 21 h 30 (à -compter du 23 janvier)

La Voix

TVA ►Dimanche 19 h (à compter du 9 février)

La vraie nature

TVA ►Dimanche 21 h 15 (à -compter du 9 février)

Faits divers

ICI Télé ► Lundi 21 h (à compter du 17 février)