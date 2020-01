FERLAND, Thérèse



À Québec, le 18 décembre 2019, est décédée dame Thérèse Ferland, épouse de feu Aubert Chouinard. Elle était la fille de feu Oscar Ferland et de feu Albertine Morency. Elle demeurait à Québec.Un rassemblement familial aura lieu en présence des cendres aude 14h à 15h.l'inhumation se fera ultérieurement au cimetière Saint-Charles, dans l'intimité de ses proches. Elle laisse dans le deuil: sa sœur Denise (Marc Langlois); ses frères: Camille (feu Rita Ferland), Roland (feu Jeanne-d'Arc Lachance) et Mario (Yvette Chouinard); ses belles-sœurs: Jeannette Doyon (feu Lucien Ferland), Suzanne Cantin (feu Jean-Marie Ferland) et feu Yvette Lafontaine (feu Paul-Émile Ferland); les membres de la famille Chouinard ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s, en particulier Lise Willet, Jules Drouin et Paul-Henri Ouellet. La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel de la résidence Aux Trois Pignons et du Centre d'hébergement Notre-Dame-de-Lourdes. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.