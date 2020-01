RANCOURT, Monique Caron



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 12 décembre 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Monique Rancourt (née Caron), épouse de feu Germain Rancourt. Elle demeurait à la Résidence Mgr Bourget à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Marc (Carole Dumont), Claire et Diane (Serge Savoie); ses petits-enfants: Julie Dumont-Rancourt (Sébastien Hille), Maxime Dumont-Rancourt (Caroline Gauthier), Thomas Savoie (Marion Marquis-Dubé) et Alex Savoie (Mireille Brochu); ses arrière-petits-enfants: Charlie et Olivia Hille, Philippe et Christine Savoie ainsi que Victor-Albert Rancourt; ses soeurs et frères: feu Jeannine (feu Philippe Gagné), feu André (feu Denise Lessard), feu Pierrette, feu Jacques (feu Marie-Marthe Juneau), Marielle (Jacques Lachance), feu Jean-Marc (Cécile Laberge), feu Yvan (feu Lise Lavoie ) et Simon (Suzan Andrews-Caron); ses belles-soeurs et beaux-frères de la famille Rancourt : feu Marguerite (feu Lionel Dumont), Thérèse (feu Gilles Poliquin), Rita (feu Fernand Lemelin), feu Pierrette (feu Jean-Marie Tavéra), Hélène (André Carrier) et feu Cécile (Jean-Luc Vallée); plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de la Résidence Mgr Bourget où Monique a été accueillie et confiée à leurs bons soins de 2011 à 2019. Aussi, un sincère remerciement à tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur soutien et les bons soins prodigués à notre mère durant sa fin de vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis (Québec) G6V 3Z1 (don en ligne au www.fhdl.ca) ou à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, C.P. 1, Sainte-Marie (Québec) G6E 3B4, (don en ligne au www.alzheimerchap.qc.ca/pages/dons-in-memoriam ou par téléphone au 1 888 387-1230). Il est à noter que, dans les deux cas, des formulaires seront disponibles au salon funéraire. La famille vous accueillera au