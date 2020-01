Championnat mondial junior: Egor Sokolov de la Russie et sa joie de vivre

OSTRAVA, République tchèque | Le Russe Egor Sokolov avait le sourire fendu jusqu’aux oreilles après la victoire de 5-4 en prolongation contre la Suède qui propulsait son pays en grande finale du Championnat mondial junior.

Grâce au but décisif d’Ivan Morozov, son deuxième du jour, les Russes disputeront la rencontre pour l’obtention de la médaille d’or pour la première fois depuis 2016 au rendez-vous annuel du temps des Fêtes, dimanche, à Ostrava.

Ils devaient attendre l’issue du duel opposant le Canada à la Finlande pour connaître leur dernier adversaire du tournoi.

«C’est juste incroyable d’atteindre la finale, je ne peux vraiment parler quatre langues présentement! Nous jouons ensemble [ce groupe d’âge] depuis l’âge de 16 ans et nous n’avons jamais rien gagné. Ce sera la plus grande occasion de notre vie et il faudra encore élever notre jeu d’un cran en finale», s’est exclamé devant les médias le joueur des Eagles du Cap-Breton, surexcité.

Des mains magiques

Sokolov a terminé le thriller avec deux buts, dont celui qui a nivelé les chances en troisième période pour la machine rouge après avoir sorti un lapin de son chapeau. L’attaquant format géant a logé le disque dans la partie supérieure du filet malgré l’espace restreint dont il bénéficiait pour exécuter la manœuvre.

Avant ce but, les Russes semblaient abattus alors qu’ils avaient encaissé trois buts sans riposte qui ont aidé les Suédois à se forger une avance de 4-3 en début de troisième période.

«C’est le but le plus important de ma carrière. Je ne pouvais pas y croire. Je me suis dit: “wow, je peux faire ça?!” Merci de m’avoir parlé, mais je dois aller dormir!» a lancé l’athlète à la bouille sympathique avant de répondre à trois autres questions.

Même si la Russie a rossé le Canada 6-0 en ronde préliminaire, Sokolov n’avait aucune préférence pour l’adversaire en finale.

«Peu importe qui ce sera, nous serons prêts et nous voulons ramener la médaille d’or en Russie!» Ou en Nouvelle-Écosse dans son cas.

Sokolov revendique 24 buts, 27 passes et 51 points en 30 rencontres dans la LHJMQ cette saison.

L’espoir du Canadien Alexander Romanov a été blanchi en 20 minutes passées sur la patinoire.