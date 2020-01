Charles Lafortune a vendu

Chaque semaine apporte son lot de transactions sur la scène économique. Dans cette chronique hebdomadaire---, nous nous proposons de scruter la valse des millions qui entoure les transactions d’initiés, les ventes immobilières, les achats de biens de luxe ou autres faillites retentissantes des gens riches ou célèbres.

Charles Lafortune et Sophie Prégent vendent leur maison

Capture d’écran tirée du site Marc-AndreBourdon.com (courtier Marc-André Bourdon)

Le couple formé de l’animateur vedette Charles Lafortune et de la comédienne Sophie Prégent vient tout juste de vendre sa maison de la Rive-Sud. La maison était à vendre pour 2,085 millions $. « Chef-d’œuvre de design et de technologie conçu en harmonie avec la nature qui l’entoure. La fenestration architecturale abondante permet d’apprécier le boisé protégé à l’arrière. Une gestion complète de la propriété se fait par le système domotique Control 4. Cuisine et salle de bains de chez Cuisines Steam. Cour de rêve avec piscine creusée et pool house », décrit le courtier Marc-André Bourdon, de RE/MAX Signature. Le garage de la maison a déjà fait l’objet d’un reportage du magazine 7 Jours en raison de son design « hors du commun ».

Un médecin vend une maison 2,5 millions $ à Rimouski

Capture d’écran tirée du site Viacapitalevendu.com (courtière Linda Bérubé)

Un médecin spécialiste a mis en vente une maison à Rimouski, dans le Bas-du-Fleuve, pour 2,49 millions $. « Magnifique propriété de prestige. Terrain de plus de 154 000 pieds carrés avec boisé. Une fenestration généreuse. Cinq chambres à l’étage et trois salles de bains », décrit l’agente Linda Bérubé, de Via Capitale. Une « passerelle en verre sur la mezzanine » mène « à la chambre des maîtres avec salle de bain sublime », selon la description de la maison. Le propriétaire, un anesthésiste, possède sa propre entreprise de services médicaux depuis 2010, selon des documents.

Un ancien penthouse de Demi Moore et Bruce Willis à vendre 50 M$ US

Photo d'archives

Photo d'archives

Un penthouse new-yorkais ayant déjà appartenu aux comédiens Demi Moore et Bruce Willis a été mis en vente pour 50 millions $ US. La propriété de 17 pièces située dans un immeuble iconique de New York, le San Remo, a été vendue par Demi Moore (devenue la seule propriétaire après sa séparation de Willis) en 2017 pour 45 millions $ US. L’unité a été décrite par le site American Luxury comme une des propriétés « les plus raffinées » de la Grosse Pomme.

Une McLaren 2014 à vendre 2 millions $ US à Montréal

Capture d’écran tirée du site Autohebdo.net

Une McLaren P1 2014 Chassis 008 est actuellement à vendre à Montréal pour 2 millions $ US. La P1, la première voiture de sport hybride de McLaren, a été produite à seulement 375 exemplaires dans le monde. « Véhicule sans accident. Un propriétaire », décrit une annonce mise sur internet au sujet du véhicule qui compte seulement 522 kilomètres à l’odomètre. On ne sait pas qui est le propriétaire en question. La P1 est apparue notamment dans le film Need for Speed en 2014 et dans plusieurs jeux vidéo.