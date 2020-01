Découvrir le globe en famille

En raison de son travail, Josée Lavigueur a voyagé partout à travers le globe, en Argentine pour le tournage de Facteurs de risques, en Jordanie pour celui des Forges du désert et bien sûr en France à La Rochelle, pour Fort Boyard, des émissions qui ont fasciné les téléspectateurs québécois. Mais le vrai goût de voyager lui vient de ce désir de passer du temps de qualité avec les siens. D’ailleurs, la plupart de ces grands périples ont été faits en famille.

Elle se trouve présentement en Australie, où elle est allée rejoindre l’une de ses filles qui y séjourne temporairement. Bien sûr, son conjoint Normand et son autre fille l’accompagnent. Cette fois, c’est en fourgonnette qu’ils découvriront le pays des kangourous avec l’intention d’en profiter à fond !

Quel a été votre voyage le plus marquant jusqu’à maintenant ?

Mon séjour en Afrique du Sud. C’était un rêve de petite fille de faire un jour un safari. J’ai eu l’immense chance d’en faire un au parc Kruger, là où j’ai observé toutes sortes d’animaux dans leur habitat naturel. J’étais tellement émue par tant de beauté que je n’ai pu m’empêcher de verser quelques larmes. Que d’émotion j’ai ressentie lorsque j’ai vu pour la première fois des troupeaux d’éléphants et de girafes ! Un souvenir qui sera à jamais gravé dans ma mémoire. Dans une autre vie, j’ai peut-être pratiqué le métier de géographe, car j’adore étudier les cartes. En préparant mon voyage, j’ai constaté que le point le plus au sud de l’Afrique se trouvait à Cape Agulhas, à quatre heures de Cape Town.

Et vous vous y êtes rendue ?

Effectivement, mais nous avons eu toute une surprise en voyant la plaque soulignant la pointe la plus au sud du continent africain. C’est tout petit, à peine la grandeur d’un frigo. On s’attendait à voir quelque chose de beaucoup plus imposant. Quoi qu’il en soit, je suis toujours très emballée de mettre le pied sur des points cardinaux comme celui-là.

L’Allemagne est un autre pays que vous affectionnez particulièrement...

La mère de mon conjoint Normand Klinkow est allemande, et il a de la famille là-bas. Nous en avons profité pour visiter le pays dans un grand road trip, en débutant par Berlin, Munich, pour finalement atteindre Fussen, le village natal de sa mère. Fussen est collé sur la frontière avec l’Autriche, le paysage et les immenses montagnes autour sont à couper le souffle. C’est aussi là que se trouve le célèbre château de Neuschwanstein qui a inspiré Disney pour son château du Magic Kingdom. Il apparaît également dans le film Chitty Chitty Bang Bang, un vieux classique de mon enfance ! Alors, j’ai ressenti une vive émotion de le voir enfin devant moi !

D’autres aspects de l’Allemagne vous ont fascinée ?

Bien sûr l’histoire. Nous avons fait un détour par un camp de concentration, celui de Dachau près de Munich. Même si ça a été difficile d’y mettre les pieds, c’était important pour moi que mes filles voient et connaissent le passé sombre d’une certaine époque de ce pays. On ne peut pas fermer les yeux sur cette partie de l’histoire.

Vous avez aussi apprécié le Canada...

Effectivement, même si ça peut sembler cliché de le dire... Il faut à tout prix découvrir l’Ouest canadien et ses paysages montagneux hallucinants. Les gens qui ont fait le tour du monde vont souvent dire que les plus beaux panoramas se trouvent dans l’Ouest canadien. De notre côté, ce que nous avons préféré est le parc national de Banff, en particulier le lac Peyto. Vue d’en haut, sa forme rappelle celle d’un loup et sa couleur turquoise est magnifique.

Avez-vous fait la rencontre de grizzlys ?

Quand nous y sommes allés, il y en avait beaucoup au bas des montagnes en raison de la sécheresse cet été-là, ils se nourrissaient de baies sur le bord de la route. Ils étaient fascinants, mais j’ai vu des touristes prendre des risques inutiles. Certains sortaient de leur voiture et se photographiaient à quelques mètres des bêtes malgré les avertissements répétés des gardiens du parc. C’est fou de voir à quel point certains touristes manquent totalement de jugement !

Vous qui aimez les grands espaces et la randonnée, est-ce dangereux de marcher en pleine forêt alors qu’il y a des grizzlys ?

Il y a des comportements à adopter pour éviter leur rencontre comme de marcher en faisant beaucoup de bruit, en parlant constamment ou en faisant sonner une clochette. Certains apportent un répulsif à ours. Lorsque nous y étions, plusieurs sentiers étaient fermés à la randonnée, car il y avait trop de risques d’arriver face à face avec un ours.

Vous avez aussi beaucoup aimé Terre-Neuve...

Terre-Neuve, avec ses falaises et son paysage marin, est magnifique. Le parc National du Gros-Morne nous a particulièrement plu. J’ai aussi apprécié la mentalité des gens. Ils se tiennent en forme, bougent et l’activité physique fait réellement partie de leurs priorités. Ils vivent beaucoup en plein air et en communion avec la mer, comme les Madelinots. Terre-Neuve rappelle également la Scandinavie.

Vous avez eu l’immense chance de visiter le Groenland...

Mon conjoint, et moi sommes partis au Groenland pour un voyage caritatif de kayak et de randonnée dans le but d’amasser des fonds au profit d’Opération Enfant Soleil. Nous n’avons pas eu de difficulté à relever le défi physique, mais quelle expérience ce fut d’arriver le soir au campement en plein mois de juillet et de dormir à une température de zéro degré ! Sans compter qu’il n’y avait pas de douche ou de salle de bain. Parfait pour briser la routine ! Nous avons aussi été accueillis d’une manière incroyable par un peuple qui vit à une autre vitesse. Ça m’a fait réaliser à quel point, dans notre quotidien, tout va trop vite...

À quoi ressemble le Groenland ?

C’est un paysage de montagnes et de glaciers à perte de vue. Cela dit, j’ai vu de mes propres yeux la fonte des glaciers. Des images concrètes de tout ce qu’on lit et entend à ce sujet. Un séjour au Groenland nous permet de réaliser tout l’impact du réchauffement climatique sur la planète.

En vous rendant au Groenland, vous avez fait un saut en Islande, quelle est votre impression de ce pays ?

J’ai été impressionnée par les grands espaces et les nombreux territoires vierges. Là aussi nous avons été témoins de la fonte des glaciers et nous avons vu d’immenses blocs de glace se détacher. Malheureusement, plusieurs de ces glaciers sont en voie de disparition. Nous avons réalisé une fois de plus à quel point la planète se transforme peu à peu.

Enfin, vous avez eu un grand coup de cœur pour l’Argentine, semble-t-il ?

Surtout pour son peuple... Les Argentins sont très accueillants et pourvus d’une grande bonté. Ils sont intenses et ils aiment faire la fête, chanter et danser — d’ailleurs le tango se pratique partout dans la rue ou dans les hôtels. J’ai beaucoup aimé Buenos Aires, la capitale, mais j’ai tout de même décidé de prendre un vol intérieur pour me rendre aux chutes d’Iguazú. Situées au nord-est de l’Argentine, à la frontière du Brésil, c’est une merveille naturelle inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Elles comptent parmi les chutes les plus spectaculaires de la planète, et sont entourées d’une forêt subtropicale abritant une faune et une flore fascinantes. Les chutes du Niagara ont l’air de rien comparativement à celles d’Iguazú ! J’espère un jour retourner en Argentine pour découvrir la Patagonie et la Terre de Feu.

