Deux avions de Bombardier impliqués

Le patron déchu Carlos Ghosn a fui le Japon pour le Liban en utilisant non pas un avion Bombardier, mais bien deux.

Les deux appareils construits au Canada sont au cœur de l’incroyable stratagème qui a permis à l’ancien PDG de Renault-

Nissan d’échapper à son procès pour de présumées malversations financières.

La firme MNG Jet, propriété d’un milliardaire turc, a reconnu hier que deux avions d’affaires Bombardier ont servi à l’opération qui a permis à M. Ghosn, 65 ans, de se réfugier au Liban. Les appareils étaient exploités par MNG, mais ne lui appartenaient pas.

Caché dans une caisse

Le premier jet, un Global Express immatriculé TC-TSR, a quitté l’aéroport d’Osaka le 29 décembre à 23 h 10 pour atterrir le lendemain à 5 h 15 à Istanbul. Selon le Wall Street Journal, Carlos Ghosn a été introduit dans l’avion alors qu’il était caché dans une caisse noire habituellement utilisée pour transporter de l’équipement audiovisuel.

Au printemps, le même appareil avait été envoyé au Venezuela pour donner la possibilité au président Nicolas Maduro de fuir à Cuba en raison de soulèvements populaires.

Le deuxième avion, un Challenger 300 construit en 2010 et immatriculé TC-RZA, est parti d’Istanbul peu de temps après et est arrivé à Beyrouth avec M. Ghosn à son bord plus tard dans la matinée.

Le Challenger est assemblé dans l’usine montréalaise de Bombardier Aviation. Le Global Express, maintenant connu sous le nom de Global 5000, est assemblé à Toronto, mais sa finition intérieure est effectuée à Dorval.

Les deux appareils avaient été réservés par deux clients distincts, a indiqué MNG Jet hier. La firme s’est défendue en affirmant qu’un de ses employés, agissant seul, avait falsifié les registres de vol pour faire en sorte que le nom de Carlos Ghosn n’y apparaisse pas.

La Turquie a interrogé plusieurs personnes pour tenter d’élucider l’astucieuse opération, dont quatre pilotes.

« Bombardier n’a pas été contactée » à ce sujet, a dit hier une porte-parole de l’avionneur, Anna Cristofaro.