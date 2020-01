FORTIER, Thérèse



Au Centre d'Hébergement Notre-Dame de Lourdes, le 27 décembre 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Thérèse Fortier, épouse de feu monsieur Jean-Claude Giguère. Elle demeurait à Québec (arr. Charlesbourg).où la famille recevra les condoléances à compter de 13h. L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de Giffard. Madame Fortier laisse dans le deuil ses enfants: Annie Giguère (François Bruneau) et Guy Giguère; ses petits-enfants: Kristina Emond et Jean-Philippe Emond. Elle était la sœur de feu Fernande, feu Laval (feu Gloria Lévesque), feu Raymond (feu Thérèse Julien) et de feu Ferdinand (feu Georgette Morin). Elle laisse également dans le deuil: Léandre (Jacqueline Drouin), Nicole (Guy Coulombe) et plusieurs autres beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que son filleul: Pierre Coulombe et plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement sincère au personnel du Centre d'Hébergement Notre-Dame de Lourdes pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 104-6070, rue Sherbrooke est, Montréal, QC, H1N 9Z9. La direction des funérailles a été confiée à la maison