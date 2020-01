MALTAIS, Gertrude Bélanger



Au CHSLD Champlain des Montagnes, Québec, le 23 décembre 2019, à l'âge de 95 ans, est décédée dame Gertrude Maltais, épouse de feu monsieur Léo Bélanger. Née à Sacré-Cœur au Saguenay, le 17 mars 1924, elle était la fille de feu dame Marianne Gravel et de feu monsieur Albert Maltais. Elle demeurait à Québec., où les membres de la famille recevront les condoléances à compter de 9 h 30. Madame Maltais laisse dans le deuil ses enfants: feu Nicole, Jocelyne, Jean- Jacques et Caroline (Richard Lemay); ses petits-enfants: Isabelle (Éric Gagnon), Jonathan, Jean-Philippe, David, Marianne, Francis et Raphaël; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Armand Desgagnés (feu Blandine), Paula Dufour (feu Gérard), Jeanne Gignard (feu Norbert), Aline Dufour (feu David), Bernadette (feu Joseph-Eugène Dufour), Thérèse (feu Lucien Perron), Ghislain (Margo Dufour), Jeanne-Mance (Jean Chaumette); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la sœur de : feu Léonard (feu Claire Labrecque) et feu Frédéric (feu Annette Proulx). La famille remercie tout le personnel du Centre d'hébergement Champlain des Montagnes pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix. Les funérailles sont sous la direction de :