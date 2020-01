Encore et toujours du calfeutrage

Que faut-il penser de l’embauche d’Ilya Kovalchuk par le Canadien et du départ de Patrick Boivin chez les Alouettes ? Puisque le Tricolore demeure le sujet de conversation numéro un de notre univers sportif, commençons avec Kovalchuk.

Comme l’a dit Marc Bergevin en point de presse hier, c’est un pari qui ne comporte pas de risque.

C’est un fait.

Son acquisition ne lui a rien coûté en joueurs ou en choix de repêchage puisque Kovalchuk était joueur autonome sans compensation depuis la fin de son association avec les Kings de Los Angeles, en décembre.

Le jeu en vaut-il la chandelle ?

Est-ce que le vétéran attaquant aidera le Canadien à l’offensive dans l’attente des retours au jeu de Brendan Gallagher, Jonathan Drouin, Joel Armia et Paul Byron ?

C’est une question de 700 000 $, c’est-à-dire le salaire que lui versera le Canadien. On peut toujours dire que ce n’est pas grand-chose aujourd’hui dans le sport.

Mais le jeu en vaut-il vraiment la chandelle ?

Les chances du Canadien de participer aux séries ont fondu comme neige au soleil cette semaine. Il est à six points du troisième rang de la division Atlantique occupé par le Lightning de Tampa Bay, qui semble bien avoir retrouvé ses repères. Le Lightning a aussi deux matchs en main.

D’autre part, l’écart séparant le Tricolore du huitième échelon de l’Association Est, détenu par les Flyers de Philadelphie, est de sept points. De plus, quatre équipes les devancent, soit les Panthers de la Floride, les Blue Jackets de Columbus, les Sabres de Buffalo et même les Rangers de New York, qui sont elles aussi en reconstruction.

Le discours d’usage

Aussi bien dire que les carottes sont cuites, même si Bergevin continue de prêcher la bonne parole en disant qu’il vise une place dans les séries.

Remarquez que c’est la chose à dire pour une organisation qui refuse de procéder à une reconstruction en profondeur de ses effectifs et qui cherche à maintenir l’espoir chez ses partisans.

En suivant cette ligne de pensée, Bergevin va chercher les joueurs qu’il peut obtenir sur le marché des joueurs autonomes. Il a raté son coup avec Alexander Semin, Ales Hemsky, Mark Streit et Karl Alzner, sans compter des gars comme Jiri Sekac et Jakub Jerabek qui n’ont fait que passer.

Il a réussi son meilleur coup avec Alex Radulov, mais Radu est parti pour Dallas après seulement une saison à Montréal.

Voyons comment Kovalchuk va se débrouiller, mais attention ! Même s’il fait bien, il ne faudrait pas que son séjour se prolonge au-delà de la saison en cours.

S’il fait patate, que Bergevin le remercie d’avoir essayé et qu’on passe à un autre appel.

Que cache le départ de Boivin ?

L’acquisition de Kovalchuk faisait toujours jaser qu’on apprenait quelques heures plus tard que Patrick Boivin n’était plus président et chef de direction chez les Alouettes.

La nouvelle a été annoncée dans un communiqué laconique par la Ligue canadienne de football, qui dirige les opérations de l’équipe en l’absence de propriétaires.

Impossible de parler à qui que ce soit non plus. Ça ressemble à un congédiement. On nous dit que Boivin voudrait s’accorder quelques jours avant de commenter.

C’est un dénommé David Goldstein, chef des opérations de la LCF, qui assumera l’intérim.

Le départ de Boivin signifie-t-il que les Alouettes sont sur le point de changer de mains ?

Il y a lieu de se demander aussi si la firme Claridge appartenant à Stephen Bronfman et dont le président est Pierre Boivin, le père de Patrick, est encore sur les rangs pour se porter acquéreur d’une partie de l’équipe, comme le voulait une rumeur.

Non mais quel dossier de fou que celui-là ! La situation dure depuis un an. Les intéressés partent et reviennent au gré du temps.

Comment le commissaire Randy Ambrosie négocie-t-il ?

Qu’est-ce qui est si compliqué ?

Jamais vu ça !

Deux poids, deux mesures

Comment se fait-il qu’un entraîneur aux prises avec un problème relié à l’alcool ne bénéficie pas du même soutien accordé à un joueur combattant le même problème ?Je me suis posé cette question lorsque Jim Montgomery, congédié dernièrement par les Stars de Dallas pour conduite inappropriée, a fait savoir qu’il souffrait de dépendance à l’alcool.

A-t-il commis un geste impardonnable pour que la direction des Stars décide de le limoger ?

Un tas d’entreprises, dont Québecor, offrent de l’aide à ses employés qui ont des ennuis causés par l’alcool ou la drogue.

La Ligue nationale de hockey et l’Association des joueurs collaborent à un tel programme pour les joueurs.

Kassian profite de sa chance

Rappelons-nous l’histoire de Zack Kassian.

Marc Bergevin connaissait très bien ses antécédents lorsqu’il l’avait obtenu des Canucks de Vancouver en retour de Brandon Prust. À sa première conversation avec lui, il l’avait avisé qu’il serait viré au moindre écart de conduite.

On était au camp d’entraînement que Kassian était impliqué dans un accident de la circulation dans l’ouest de la ville après une soirée bien arrosée. Cet incident l’avait incité à se soumettre au programme d’aide offert par la LNH.

À sa sortie de la maison de désintoxication où il avait été envoyé, aucune équipe ne daigna le réclamer au ballottage. Il refusa de se rapporter au club-école du Canadien, qui se trouvait alors à St. John’s. Il fut finalement échangé aux Oilers d’Edmonton en retour du gardien Ben Scrivens.

Cinq ans plus tard, il est toujours avec les Oilers. Il est en voie de connaître la meilleure saison de sa carrière, lui qui totalise 27 points, dont 13 buts, en 40 matchs. L’an dernier, il a marqué 15 buts et obtenu 26 points en 79 rencontres.

Son cas n’en est qu’un parmi plusieurs autres. Bob Probert a eu droit à toutes les chances alors qu’il évoluait avec les Red Wings de Detroit.

Pourquoi les Stars ne l’ont pas fait avec Montgomery ?