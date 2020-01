AUBÉ, Laurette



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 1er janvier 2020, à l'âge de 78 ans, est décédée dame Laurette Aubé, conjointe de feu Michel Archibald, fille de feu Georges Aubé et de feu Imelda Laverdière. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 15 h 30 à 19 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Steve Delwaide (Marlène Viger) et Marlène Delwaide (Charles Baribeau); ses petits- enfants : Claudia, Anthony, Julia, le père de ses enfants Serge Delwaide; ses frères et sœurs : feu Germaine (feu Paul Fradette), Juliette (feu Wilfrid Fradette, feu Paul-Émile Fortier et Fernand Boissinot), Béatrice (feu Fernand Godbout), Yvette (feu John Létourneau), Aurore (feu Armand Gosselin), feu Évariste (Doris Lapointe) et Roland (feu Olivette Poliquin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Archibald: feu Gaétane (Lucien Drolet), feu Donaldson (Denise Rousseau) et Serge (Gisèle Vaillancourt) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de La Maison Écho du Cœur et des soins palliatifs de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison Écho du Cœur, 940, boulevard Raymond, Québec QC, G1B 1J7.