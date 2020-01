Les 20 superproductions les plus attendues de 2020

Cette année, l’offrande hollywoodienne s’annonce des plus impressionnantes. Comédies, aventures de superhéros, drames, films d’animation, nouvelles versions et longs métrages d’action sont au menu des 12 prochains mois. Attachez vos tuques, c’est parti!

«Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)»

Sortie: 7 février

Margot Robbie reprend son rôle de Harley Quinn (du «Commando suicide») devant les caméras de Cathy Yan. Elle rejoint les Birds of Prey, l’équipe entièrement féminine de justiciers masqués de DC Comics. On trouve Jurnee Smollett-Bell dans la peau de Black Canary et Mary Elizabeth Winstead en Huntress. Le trio affronte un certain Black Mask, incarné par Ewan McGregor.

«Onward»

Sortie: 6 mars

Réalisé par Dan Scanlon, ce tout nouveau film d’animation des studios Pixar suit les aventures de deux frères, des elfes, qui partent à la recherche de la magie. Tom Holland, Chris Pratt, Octavia Spencer et Julia Louis-Dreyfus assurent le doublage de la version originale.

«Mulan»

Sortie: 27 mars

La nouvelle version en prises de vues réelles du classique des studios Disney est réalisée par Niki Caro. C’est l’actrice chinoise Liu Yifei qui incarne Mulan, rejointe par des vedettes telles que Donnie Yen, Gong Li et Jet Li.

«No Time To Die»

Sortie: 8 avril

Cary Fukunaga prend les rênes de cette dernière aventure de Daniel Craig en 007. Avec Ralph Fiennes en M, Naomie Harris en Moneypenny et Léa Seydoux en Madeleine Swann, le célèbre James Bond se mesurera à Safin (Rami Malek), un méchant particulièrement cruel. Ben Whishaw, Rory Kinnear et Jeffrey Wright seront également de retour. On murmure que Lashana Lynch sera Nomi, le successeur de 007 quand viendra le temps de la retraite.

«Black Widow»

Sortie: 1er mai

Scarlett Johansson revient en Veuve noire, membre célèbre des Avengers, dans un film qui lui est entièrement dédié. Réalisé par Cate Shortland, le long métrage inaugure la Phase 4 de l’Univers cinématographique de Marvel (UCM). Également au générique dans des rôles non déterminés, Florence Pugh, David Harbour et Rachel Weisz.

«The Personal History of David Copperfield»

Sortie: 8 mai

Armando Iannucci («La mort de Staline») est à la barre de cette comédie dramatique librement adaptée du «David Copperfield» de Charles Dickens. Dev Patel prête ses traits au protagoniste tandis que Tilda Swinton est Betsey Trotwood. Hugh Laurie, Ben Whishaw et Peter Capaldi sont également de la partie.

«Blonde et légale 3»

Sortie: 8 mai

Rob Greenberg filme les nouvelles aventures d’Elle Woods (Reese Witherspoon), vue la dernière fois il y a 15 ans. Malheureusement, rien n’a encore filtré de cette comédie fort attendue si ce n’est que le duo de scénaristes formé par Karen McCullah Lutz et Kirsten Smith.

«Fast and Furious 9»

Sortie: 22 mai

Dom (Vin Diesel) est de retour dans le nouvel épisode d’aventures toujours vrombissantes. Réalisé par Justin Lin, le long métrage inclut aussi les personnages incarnés par Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Chris Bridges, Helen Mirren et même Charlize Theron.

«Wonder Woman 1984»

Sortie: 5 juin

Le tandem formé par la cinéaste Patty Jenkins et l’actrice Gal Gadot en Wonder Woman reprennent du service dans cette suite de «Wonder Woman» sorti en 2017. L’amazone immortelle et dotée d’une force surnaturelle affrontera Maxwell Lord (Pedro Pascal), un homme d’affaires, ainsi que Cheetah (Kristen Wiig), une archéologue qui obtient de super pouvoirs.

«Soul»

Sortie: 19 juin

Ce deuxième film des studios Pixar à être lancé cette année est l’œuvre de Pete Doctor. Avec les voix, en version originale, de Jamie Foxx, Tina Fey et John Ratzenberger, les amateurs d’animation découvriront les aventures d’un professeur d’école primaire dont l’âme a été séparée de son corps!

«In the Heights»

Sortie: 26 juin

Comédie musicale de Jon M. Chu adaptée de l’œuvre éponyme de Lin-Manuel Miranda qui a récolté quatre prix Tony, elle suit plusieurs personnages de Washington Heights, le quartier latino de New York. Anthony Ramos, Leslie Grace et Corey Hawkins, pour ne citer qu’eux, font partie de la distribution.

«Top Gun: Maverick»

Sortie: 26 juin

Tom Cruise reprend son rôle iconique de Maverick... 31 ans après le succès de ses premières aventures. Le pilote de chasse s’occupe désormais de Bradley (Miles Teller), fils de Goose, décédé, qu’il a pris sous son aile. Jennifer Connelly incarne une mère monoparentale et propriétaire d’un bar de qui Maverick tombe amoureux.

«Minions 2»

Sortie: 3 juillet

Avec des recettes de 1,5 milliard $ US au box-office international en 2015, il fallait bien s’attendre à une suite. Réalisé à nouveau par Kyle Balda, qui s’est adjoint les services de Brad Ableson, le long métrage d’animation racontera les origines des fameux bonshommes jaunes.

«Ghostbusters: Afterlife»

Sortie: 10 juillet

Jason Reitman dirige cette suite des classiques de 1984 et 1989. On sait que Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson et Sigourney Weaver reprendront leurs rôles tandis que Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace et Paul Rudd se joindront à l’équipe lorsqu’une ville de l’Oklahoma sera envahie par les ectoplasmes.

«Tenet»

Sortie: 17 juillet

Christopher Nolan est le maître d’œuvre de ce film avec John David Washington, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson et Robert Pattinson dont l’unique chose que l’on sait est qu’il traite d’espionnage.

«Bill & Ted Face the Music»

Sortie: 21 août

Keanu Reeves et Alex Winter ont vieilli, mais leurs personnages sont toujours aussi déjantés. Cette fois-ci, ils reçoivent la visite de quelqu’un du futur qui leur dit qu’ils doivent composer une chanson pour sauver la Terre. Cette comédie est réalisée par Dean Parisot («Red 2»).

«The Many Saints of Newark»

Sortie: 25 septembre

Cette suite des «Sopranos» s’intéresse à la jeunesse de Tony Soprano, rôle tenu par nul autre que Michael Gandolfini, fils de James, décédé en 2013. L’action se déroule dans les années 1960 et 1970 dans le New Jersey et est réalisée par Alan Taylor, qui avait été à la barre d’épisodes de la série télévisée de HBO.

«BIOS»

Sortie: 2 octobre

Tom Hanks devient un inventeur, dernier homme sur une Terre dévastée par l’apocalypse, qui crée un robot pour lui tenir compagnie. Le long métrage de science-fiction est réalisé par Miguel Sapochnik, à qui l’on doit «Les Repreneurs».

«Eternals»

Sortie: 6 novembre

Ce nouveau film des studios Marvel, réalisé par Chloé Zhao, s’intéresse à des immortels qui ont façonné l’histoire de l’humanité. Angelina Jolie, Salma Hayek, Kumail Nanjiani et Kit Harington sont au générique de cette superproduction.

«Dune»

Sortie: 18 décembre

Denis Villeneuve s’attaque au monument de science-fiction de Frank Herbert avec tout l’humanisme qu’on lui connaît. Timothée Chalamet est Paul Atréides, alors que Rebecca Ferguson joue sa mère, Jessica. Le scénario coécrit par le Québécois couvrira environ la moitié du premier volume de cette immense saga au casting prometteur qui inclut Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista et Zendaya.