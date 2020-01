Les piliers des Raptors se lèvent

Fred VanVleet, Kyle Lowry et Serge Ibaka ont tous dépassé la marque des 20 points dans une victoire de 121 à 102 des Raptors de Toronto face aux Nets, samedi, à Brooklyn.

Ils ont respectivement inscrit 29, 26 et 21 points. VanVleet et Ibaka ont chacun obtenu un «double-double». Le premier en raison de ses 11 passes et le deuxième grâce à ses 12 rebonds.

L’attaque a rapidement fait oublier sa contre-performance de 76 points dans une défaite contre le Heat de Miami, deux jours plus tôt.

Chris Boucher a été utilisé pendant 19 min 50 s par son entraîneur-chef, Nick Nurse. Le Québécois a marqué sept points et autant de rebonds. Il a aussi bloqué un tir de l’adversaire.

En raison d’une fiche de 24-12, la formation torontoise occupe le quatrième rang de l’Association de l’Est.

Nurse et ses hommes joueront leur prochain match, mardi, alors que les Trail Blazers de Portland seront en visite au Scotiabank Arena.