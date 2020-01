Les romans étrangers à surveiller cette année

Histoire de bien commencer 2020, voici un petit tour d’horizon de tout ce qui s’en vient de bon au cours des prochaines semaines.

La loi du rêveur

On ne sait pas encore grand-chose de ce tout nouveau Pennac. Ah si, peut-être une : ça ne sera pas un autre opus de la série Le Cas Malaussène. Car si on a bien compris – mais rien n’est moins sûr ! –, il mettrait en scène Daniel Pennac en personne. Le problème, c’est qu’il ne sera pas au sommet de sa forme. En tentant de changer une ampoule carbonisée, il tombera en effet de la chaise sur laquelle il était monté et étendu par terre, il verra toute sa vie défiler...

Sortie prévue en librairie le 22 janvier

10 minutes et 38 secondes dans ce monde

Un roman qui risque de bousculer plus d’un lecteur, puisqu’il met en scène une jeune prostituée turque qui vient d’être assassinée... et dont le corps a été jeté dans une poubelle. Remarquez, ce n’est pas ce qui va l’empêcher d’en être la narratrice, puisque durant les 10 minutes et 38 secondes qui suivront sa mort, son esprit sera encore assez vif pour remonter le cours du temps et revenir sur tout ce qui l’a peu à peu amenée à finir aussi mal.

Sortie prévue en librairie le 9 janvier

Victime 2117

Ça va bientôt faire 10 ans qu’on suit avec plaisir la série du Département V, une unité d’investigations dirigée par le nonchalant Carl Mørck dont le principal mandat est de se pencher sur de vieilles affaires non résolues. Et ce 8e tome, on l’attend de pied ferme.

Si le précédent opus nous permettait d’en savoir plus sur la très étrange et impétueuse Rose, celui-ci nous promet encore plus : lever le voile sur le mystérieux passé d’Assad, Carl n’ayant jamais osé le questionner à ce sujet. Bref, on saura enfin qui est vraiment ce super enquêteur !

Sortie prévue en librairie le 15 janvier

L’homme qui pleure de rire

Surprise ! On va très bientôt pouvoir retrouver Octave Parango, le héros de 99 francs et d’Au secours pardon. En revanche, on ne nous dit pas du tout ce qu’il a bien pu devenir. Après avoir été concepteur-rédacteur dans une grande agence de publicité parisienne et chasseur de mannequins pour une firme de produits cosmétiques, on nous assure cependant qu’il exerce maintenant un tout autre métier. Reste à savoir lequel parce qu’encore une fois, on nous promet une satire pleine de mordant sur les travers de notre société archiconsumériste.

Sortie prévue en librairie le 5 février

Là où chantent les écrevisses

Tel qu’on peut le lire sur le bandeau, ce livre a déjà conquis pas moins de 4 millions de lecteurs. La raison ? Une histoire qui nous tient en haleine jusqu’à la dernière ligne. Car à Barkley Cove, tout le monde a entendu parler de Kya Clark. De ce fait, tout le monde sait qu’elle vit seule au fin fond des marais et qu’elle n’a jamais vraiment eu la chance d’aller à l’école. Alors lorsqu’un populaire joueur de football de la ville voisine sera retrouvé mort, devinez qui, la première, sera suspectée ? La suite dans quelques semaines !

Sortie prévue en librairie le 12 février

D’autres sorties à surveiller

En janvier :

Adam & Eve d’Arto Paasilinna, aux Éditions Denoël

Des gens comme nous de Leah Hager Cohen, aux Éditions Actes Sud

Le secret Hemingway de Brigitte Kernel, aux Éditions Flammarion

Miroir de nos peines de Pierre Lemaitre, aux Éditions Albin Michel

Une machine comme moi d’Ian McEwan, aux Éditions Gallimard

Vie de Gérard Fulmard de Jean Echenoz, aux Éditions De Minuit

En février :

Briser en nous la mer gelée d’Érik Orsenna, aux Éditions Gallimard

La cité de feu de Kate Mosse, aux Éditions Sonatine

Le bleu de l’au-delà de Davin Vann, aux -Éditions Gallmeister

Les fantômes de Reykjavik d’Arnaldur -Indridason, aux Éditions Métailié

Les optimistes de Rebecca Makkai, aux -Éditions Les escales

Les services compétents d’Iegor Gran, aux Éditions P.O.L

L’institut de Stephen King, aux Éditions Albin Michel

Marche blanche de Claire Castillon, aux -Éditions Gallimard

Papa de Régis Jauffret, aux Éditions du Seuil

Propriétés privées de Lionel Shriver, aux Éditions Belfond

