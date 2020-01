Les tendances 2020 sur fond de bleu classique

Depuis l’an 2000, l’Institut des couleurs Pantone dévoile la couleur de l’année qui synthétise et reflète les mois à venir. Pour 2020, les analyses ont permis de déterminer le « bleu classique ». La nuance symbolise la stabilité, la confiance et l’ouverture à autrui. En ce début d’année, je vous propose de faire un survol des tendances qui ont été adoptées cet automne et qui seront revisitées au printemps sur fond de bleu.

Lingerie et corsetterie

Photo WENN.com

De la robe bustier Vivienne Westwood Couture de Daisy Ridley à la création Tom Ford rehaussée d’un corset de velours de Jennifer Hudson, la lingerie et la corsetterie se font apparentes. Laissez entrevoir votre plus belle lingerie du décolleté d’un cardigan ou enfilez un chandail transparent sur une bralette opaque.

Photo AFP

Canadian tuxedo

Photo AFP

Le denim brut dégage une certaine élégance décomplexée que Kim Kardashian promeut à la façon « canadian tuxedo » (veste, chemise et jean en denim) de Burberry

Poncho

Photo WENN.com

Le glamour des années 70 continue de faire rêver et inspire entre autres Pierpaolo Piccioli chez Valentino. Il a imaginé une robe-poncho ornée de plumes pour Iman.

Tie and dye

Photo AFP

Le motif tie and dye passe du style hippie à celui de néo-grunge. Chez Prada, la technique de teinture mélange le rose et le bleu et trouve preneur chez Dane DeHaan.

Monochrome

Photo courtoisie

Timothée Chalamet, l’un des hommes les plus stylés du moment, suit la tendance à la façon « total look » vibrant de Haider Ackermann.

Intergalactique

Photo AFP

Élans du dernier épisode de la saga Star Wars : L’ascension de Skywalker, les looks intergalactiques parsèment les collections. Juliette Binoche semble incarner un personnage star warsien dans cette tenue Mugler et Laura Dern est scintillante dans une robe moulante Ralph Lauren.

Photo AFP

Combishort et tailleur bermudas

Photo AFP

Après les cuissards de l’an dernier, le tailleur-bermudas et le combishort risquent de s’imposer ce printemps. Lupita Nyong’o a puisé ce look de la collection Michael Kors.

Fluo

Photo AFP

Les accents fluo cassent la sobriété des créations strictes, comme cet ensemble Haider Ackermann, porté avec brio par l’une de ses plus fidèles admiratrices, Tilda Swinton.

Matelassé

Photo AFP

Les doudounes fantaisistes sont des pièces convoitées et idéales pour notre climat. Shailene Woodley a craqué pour cette création matelassée Moncler pour assister à la soirée des British Fashion Awards.

Tailleur

Photo AFP

Le tailleur poursuit sa lancée, et ce dans toutes ses déclinaisons. Cate Blanchett, vêtue d’un smoking Alexander McQueen, prône la silhouette aux épaules surdimensionnées.

Une couleur à adopter

En plus de vous dénicher des looks de stars, j’ai repéré quelques morceaux qui vous permettront de pimenter vos looks de la teinte entre ciel et mer. Lovez-vous dans un grand cardigan Laura, faites tourner les têtes dans cette parka Antonio Ortega, enfilez un chandail Luhta pour les activités extérieures, incorporez les longues chemises Marie Saint Pierre à vos tenues ou accessoirisez vos silhouettes de lingerie La Vie en rose, d’une montre Swatch ou d’escarpins L’intervalle.

Photo courtoisie, Maxtree

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Photo courtosie

Photo courtoisie

Photo courtoisie