«On joue bien, mais on perd» -Lehkonen

Il y a de plus en plus de frustration et de découragement à l’intérieur du vestiaire. Pour un cinquième match d’affilée, le Canadien a connu le même sort avec un revers. Depuis le 16 novembre, le Tricolore a gagné seulement deux matchs au Centre Bell.

« On joue bien, mais on perd. Tu ne peux pas te sentir bien quand tu continues à perdre. En troisième période, je suis arrivé avec beaucoup de vitesse sur mon échappée en infériorité numérique. J’ai vu qu’il y avait une petite ouverture. Murray a réussi à emprisonner la rondelle sous lui. Nous avons obtenu quelques occasions de marquer le but gagnant. C’était l’une d’entre elles. »

– Artturi Lehkonen

Acquis des Sabres de Buffalo jeudi contre un choix de 4e tour au repêchage de 2020, Marco Scandella a endossé l’uniforme du CH pour une première fois. Il a aimé la complicité avec Cale Fleury à la ligne bleue.

« C’était vraiment spécial de voir le logo du Canadien sur ma poitrine. J’aurais aimé qu’on gagne ce match. J’ai beaucoup parlé avec Cale. C’est un gros bonhomme qui patine bien. Il est jeune, mais il est confiant et il fait de bons jeux. La chimie va s’installer de plus en plus. Je pense qu’on va bien jouer ensemble. »

– Marco Scandella

Max Domi a inscrit son nom sur la feuille de pointage pour un neuvième match d’affilée en obtenant une passe sur le premier des deux buts de Lehkonen. Après la rencontre, Domi a envoyé des fleurs à son ailier gauche.

« Lehky a bien joué. Il était constamment sur la rondelle. Quand il joue de cette façon, il est très dangereux. Il fait également du très bon boulot en infériorité numérique. C’est plaisant de le voir être récompensé pour ses efforts. »

– Max Domi