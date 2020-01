Pas les criminels les plus brillants

Certains criminels ne passeront pas à l’histoire. Voici des cas qui ont retenu notre attention au cours de la dernière année et qui sont la preuve que le crime parfait n’existe vraiment pas.

Ils ne se sauvent même pas

Photo Agence QMI, Pascal Girard

Deux hommes qui auraient attiré un livreur de restaurant dans une sorte de guet-apens pour lui dérober son argent ne semblent pas avoir réfléchi trop longtemps à la partie « après » de leur plan, puisqu’ils n’ont même pas jugé bon de prendre la fuite. Après avoir fait payer son « client », le livreur est sorti, mais un suspect l’attendait avec une arme. Le livreur est parti à la course et son assaillant s’est mis à lui tirer dessus, l’atteignant à deux reprises. La victime a tout de même pu se traîner à son véhicule pour appeler des secours tandis que le tireur est retourné... à l’appartement où la livraison avait eu lieu. Les policiers de Montréal n’ont eu qu’à aller cueillir les génies du crime : Justin Morris Clark, 31 ans, et Yan Hébert-Gagnon, 33 ans.

Photo Agence QMI, Pascal Girard

Un c’est mal, deux c’est pire

Un sexagénaire de Sainte-Anne-de-la-Pérade a eu la brillante idée de conduire en état d’ébriété deux fois plutôt qu’une en une semaine, se faisant arrêter par le même policier. Il s’est fait prendre à une première occasion sur la route 138, avec plus du triple de la limite permise dans le sang. Son permis a été suspendu pour 90 jours. Deux jours plus tard, il s’est pointé — en voiture — au poste de la Sûreté du Québec pour avoir des explications. Or, il était encore une fois saoul et a été mis en état d’arrestation par le même policier.

Pas préparé pour deux cennes

Après être tombé en panne sur la route 117 non loin de Mont-Tremblant et sans argent sur lui, un sexagénaire a dû se lancer à la chasse aux canettes vides en juin dernier pour remplir le réservoir du Subaru Forester 2011 qu’il venait de voler. Après en avoir ramassé une vingtaine, lui valant la glorieuse somme de 1 $, il a pu se procurer un peu moins d’un litre dans un bidon. Comble de malheur pour lui, des policiers étaient déjà sur les lieux à son retour au véhicule, prêts à le coffrer.

Trois prises contre lui en partant

Photo tirée de Facebook

Un chauffard qui espérait ne pas être épinglé après avoir causé une grave collision au centre-ville de Montréal avait toutefois trois prises contre lui en partant. Il a déclaré que son véhicule avait été volé, mais l’accident avait été capté par une caméra de surveillance. De plus, lorsqu’il s’est pointé au poste de police... il portait les mêmes vêtements qu’au moment de la collision. Enfin, l’enquête a permis de localiser le cellulaire de l’accusé sur les lieux de l’accident. Sans surprise, Trevonn Dale Morlese, 26 ans, a été déclaré coupable de conduite dangereuse, délit de fuite et de méfait public, le 16 décembre dernier.

Ivre, il fonce dans sa propre maison

Capture d'écran, TVA Nouvelles

Un homme de La Baie peut s’estimer heureux de n’avoir fait aucun blessé en emboutissant sa propre maison, alors qu’il a eu la vilaine idée de prendre son véhicule en boisson. Le conducteur de 58 ans a encastré sa voiture sous sa maison mobile de manière si importante que les pompiers ont même dû intervenir pour la dégager. Le contrevenant s’en est sorti avec de simples égratignures.

La preuve dans sa voiture

Un homme de Québec, qui avait volé pour près de 3000 $ en boîtes de LEGO lors d’une virée dans des grands magasins, n’a pas eu d’autre choix que de plaider coupable après s’être fait intercepter à la sortie du Toys R Us de Boisbriand.

En effet, les policiers ont non seulement trouvé son butin d’une cinquantaine de boîtes de jouets dans son véhicule, mais aussi de la « comptabilité afférente à la fraude ».

Éric Cyr, 34 ans, a donc reconnu les faits et a été condamné à deux ans de probation et 150 heures de travaux communautaires.

À la mi-décembre, les jouets volés ont été remis à la DPJ des Laurentides afin de faire le bonheur d’enfants défavorisés.

Six ans de taule parce qu’il conduit mal

Photo courtoisie

Un Québécois aurait peut-être dû réviser son Code de la sécurité routière avant de s’embarquer dans un périple aux États-Unis pour importer 6 M$ de coke au pays. Larbi Benkaddour n’a que lui à blâmer pour son arrestation, car c’est sa mauvaise conduite qui l’a fait courir à sa perte, après qu’il eut fait plusieurs changements de voies interdits... sous les yeux de patrouilleurs américains. Ayant attiré les soupçons des agents, ils ont fouillé sa Chrysler 300 argentée pour y trouver 75 kilos de cocaïne. Benkaddour, qui a déjà occupé la fonction de conseiller municipal à L’Ange-Gardien, de 2009 à 2013, a été condamné en janvier à purger six ans de prison en Ohio.