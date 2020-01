Photos souvenirs: Michel Barrette

Grand départ

Photo courtoisie, Radio-Canada

Au gala MétroStar 1988, Michel Barrette, 31 ans, déjà reconnu pour son fameux Hi ! Ha ! Tremblay. Cette année-là, il lançait son album de Noël Le Temps d’une dinde vendu à 250 000 exemplaires, toujours aussi populaire durant la période des Fêtes 32 ans plus tard ! En 1988, il coanimait aussi l’émission humoristique Casse-Tête à TVA, avec Sylvie Legault et Gérard D. Laflaque, en direct devant public.

Incontournable Hi ! Ha !

Photo d’archives

L’humoriste en spectacle à Québec au mois de mai 1989, dans la peau de Roland Hi ! Ha ! Tremblay. Pour jouer la première fois ce farfelu raconteur, Michel avait emprunté des vêtements à son grand-père dans son patelin à Alma. Dès lors, le personnage lui colla à la peau, pour « 25 ans, minimum ! ». Quant au célèbre chapeau, il provenait d’une costumière de TVA.

Un « gars de char »

Photo d’archives, Pablo Durant

En 1990, il y a 30 ans, Michel posait déjà dans une voiture de collection. Les voitures et la vitesse ont toujours fait partie de ses passions, héritées de son grand-père Barrette. Encore aujourd’hui, Michel fait de la course automobile (avec ses fils) et il possède des dizaines de voitures de collection.

Polyvalent

Photo d’archives

Lors de son premier spectacle, en 1991. Cette année-là, il tournait aussi dans le film La Postière, de Gilles Carle, il jouait dans la série Scoop de Réjean Tremblay et était chroniqueur au Francœur Show de Lucien Francœur à CKOI. En carrière, Michel a joué dans une vingtaine de séries télé et quasi autant de films, en plus de présenter 12 spectacles d’humour.

Casse-cou

Photo d’archives

La jambe dans le plâtre, en 1991. Incorrigible casse-cou, Michel semblait s’amuser de cet incident. Il s’était fracturé le pied dans un escalier en imitant Gainsbourg au Bye Bye de fin d’année. Il se blessera plusieurs fois au cours de sa carrière, notamment en 1994 lors d’une chute au Supermotocross de Montréal, et en 1996, sur scène, gravement touché à un œil par l’explosion d’un projecteur.