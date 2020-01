Qui arrêtera l’Armada?

Luke Henman a marqué le but qui a fait la différence et l’Armada de Blainville-Boisbriand a gagné un cinquième match consécutif en l’emportant 5 à 4 contre les Cataractes, à Shawinigan, samedi.

Aucune équipe n’a eu une avance de plus d’un filet lors de cette rencontre. Les joueurs de l’Armada sont sortis plus forts en troisième période, alors que Maxim Bykov et Henman ont trouvé le fond du filet.

Simon Pinard a obtenu deux buts, alors que le défenseur Samuel Desgroseilliers a obtenu trois mentions d’aide pour les visiteurs.

L’attaquant des Cataractes Mikaël Robidoux a provoqué une mêlée en première période en servant un coup de genou à Blake Richardson. Le joueur des «Cats» n’avait pas joué depuis le 14 décembre, en raison de la neuvième suspension de sa carrière dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. La 10e pourrait suivre très rapidement.

Un mauvais début coule les Foreurs

À Val-d’Or, les Voltigeurs de Drummondville se sont forgé une avance insurmontable de cinq buts et ont vaincu les Foreurs par le pointage de 5 à 2.

Jérémy Lapointe a été buteur deux fois lors de cette poussée offensive. Jacob Dion, William Dufour et Brandon Skubel ont été les autres Voltigeurs à s’inscrire à la marque. Francesco Lapenna a bloqué 27 des 29 tirs qu’il a reçus.

L’équipe locale ne s’est réveillée qu’en fin de troisième période. Nicolas Ouellet et Karl Boudrias ont finalement percé le mystère Lapenna dans les quatre dernières minutes de jeu.

Alexis Shank ne donne presque rien à l’Océanic

À Chicoutimi, le gardien des Saguenéens Alexis Shank a été solide devant un Océanic de Rimouski toujours privé de ses meilleurs éléments, en route vers une victoire de 3 à 1.

Le portier des «Sags» a bloqué 22 des 23 lancers auxquels il a fait face. Le premier but de la saison de Christopher Inniss a été le seul tir qu’aura laissé passer Shank, à mi-chemin en troisième.

Artemi Kniazev et Rafaël Harvey-Pinard ont marqué sur le jeu de puissance et Félix-Antoine Marcotty s’est chargé du filet d’assurance.