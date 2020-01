Télescope 2020 (2)

Voici ce que je surveillerai sur la scène internationale pendant l’année qui s’amorce.

À LIRE AUSSI: Télescope 2020

Brexit

Photo d'archives, AFP

Le Brexit est maintenant irréversible. Le Royaume-Uni devrait normalement quitter l’Union européenne à la fin du mois.

Un peu comme lorsqu’on discute des conséquences de la souveraineté du Québec, les pronostics sur son impact économique vont dans toutes les directions.

Mais ce divorce risque fort d’enclencher d’autres secousses politiques au Royaume-Uni.

Référendums ?

Tant en Écosse qu’en Irlande du Nord, la majorité des électeurs a voté pour le maintien au sein de l’Europe.

Écossais et Irlandais du Nord se voient donc imposer une rupture qu’ils ont eux-mêmes explicitement rejetée.

Photo d'archives, AFP

C’est en Écosse que cela risque de débouler vite. Les souverainistes du Scottish National Party ont remporté 48 des 59 sièges en jeu et veulent forcer la tenue d’un second référendum, après celui d’il y a cinq ans.

En Irlande du Nord, les républicains rêvent, depuis la partition de 1921, d’une Irlande entièrement réunifiée. On discute également d’un possible référendum.

Les tensions entre les républicains, généralement catholiques, et les unionistes, qui veulent demeurer dans le Royaume-Uni et sont majoritairement protestants, ne sont jamais disparues.

La température pourrait monter vite.

Espagne

Les Espagnols ont voté quatre fois en quatre ans et deux fois en 2019. Les élections de novembre dernier n’ont rien réglé.

Aucune formation n’est assez forte pour gouverner seule et toute coalition est fragile.

Photo d'archives, AFP

Les socialistes de Pedro Sanchez sont le premier parti du pays, mais n’arrivent même pas à 30 % des voix. L’extrême droite est en pleine montée, jouant à fond la carte de la ligne dure face à la Catalogne.

Mais en Catalogne, la condamnation des leaders souverainistes à de lourdes peines de prison a galvanisé leur camp.

Le blocage est complet. Tous parlent de négociations, mais posent à celles-ci des conditions qui les rendent impossibles. Pourrissement probable.

Terrorisme

La mort du leader de Daech (« État islamique »), Abu Bakr-Al-Baghdadi, ne marque en rien la fin de son organisation.

Au lieu de chercher à contrôler un territoire, ses militants retourneront à leurs tactiques de guérilla. Des milliers d’Occidentaux partis joindre ses rangs revendiqueront leur droit de revenir dans leurs pays d’origine.

Vous pensez qu’ils deviendront de gentils petits citoyens inoffensifs ? Sérieusement...

Il y a tout lieu de croire que se poursuivra ce qu’on a déjà trop vu : assassinats, attentats, bombes, attaques au fusil ou au couteau, etc.

Trump

Photo d'archives, AFP

Trump sera-t-il réélu le 3 novembre prochain ?

Normalement, quand l’économie va bien et que le président n’a qu’un mandat derrière lui, sa réélection devrait presque aller de soi. Mais plus rien n’est normal aux États-Unis.

Le Sénat sauvera Trump de la destitution, mais quel sera l’impact de cette saga politico-judiciaire dans l’isoloir ?

Photo d'archives, AFP

L’économie pourrait ralentir. Les démocrates sont plus à gauche que jadis, et peinent à trouver un candidat rassembleur et enthousiasmant.

Trump doit sa victoire de 2016 à une distribution territoriale optimale, parfaite, d’un nombre total de votes très inférieur à celui de son adversaire démocrate. Peut-il être aussi extraordinairement chanceux deux fois de suite ?

Tout se jouera de nouveau dans une poignée d’États, surtout en Pennsylvanie, au Wisconsin et dans le Michigan. Or, Trump reste très compétitif dans ces États face à n’importe quel candidat démocrate connu.

Par contre, depuis 2016, il n’a guère cherché à élargir son noyau dur d’électeurs, majoritairement composé d’hommes blancs peu éduqués.

Désolé pour la remarque, mais les faits sont les faits.

Hong Kong

Les élections de novembre ont été une humiliation pour les candidats pro-Beijing et un triomphe pour les candidats prodémocratie.

Les autorités locales ont renoncé au projet de loi prévoyant la déportation d’accusés en Chine, où les tribunaux prennent leurs ordres de leurs maîtres politiques, et qui avait mis le feu aux poudres.

Photo AFP

Mais les manifestants ne relâchent pas la pression. Ils n’exigent maintenant rien de moins que le suffrage universel, une hérésie absolue du point de vue communiste.

Beijing a averti que le « séparatisme » serait maté avec toute la vigueur nécessaire. On sait ce que cela veut dire.

Pendant ce temps, la Chine continuera à voler nos secrets industriels, à emprisonner ceux qui s’expriment librement et à persécuter ses minorités ethniques.

Et nous continuerons à lui faire des courbettes, et à dérouler le tapis à ses entreprises, ses diplomates et ses étudiants.