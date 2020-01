Un effort collectif qui rapporte pour les Sags

Les Saguenéens faisaient face à un Océanic passablement affaibli lors de la partie de samedi en raison de quelques absents, mais la tâche n’a pas été facile pour autant. Ils ont profité de deux buts avec l’avantage d’un homme, en plus de puiser dans leurs ressources, pour tout de même offrir un deuxième gain en autant de jours à leurs partisans, cette fois par la marque de 3 à 1, hier après-midi.

Bien que le prolifique Alexis Lafrenière et Adam Raska étaient absents en raison du Championnat mondial de hockey junior et que Dmitry Zavgorodniy et le gardien Colten Ellis se trouvaient sur la liste des blessés du côté des visiteurs, les Saguenéens ont dû travailler fort et ont offert une prestation presque sans failles à leurs partisans.

« C’est une grosse victoire. La semaine passée, à Rimouski, nous menions 4 à 1 et nous avions été dominés 20 à 6 au chapitre des tirs en troisième période et nous n’étions vraiment pas satisfaits. Cette fois, nous nous sommes parlé lors du deuxième entracte afin que ça ne se reproduise pas et je suis vraiment content de la façon dont nous avons géré et joué notre troisième période. [...] Nous n’avons pas eu besoin de Shanky, tout le monde a contribué et il faut être très satisfait de l’effort collectif », a laissé entendre le pilote des « Bleus », Yanick Jean, après la rencontre.

Redoutable attaque massive

Bien qu’elle soit actuellement au 14e rang de la ligue, l’attaque massive des Saguenéens commence enfin à trouver ses repères. Si l’équipe a eu un début de saison assez lent, les derniers jeux de puissance des Saguenéens ont semblé donner du rythme et le match de samedi n’a pas fait exception.

Dès la cinquième minute de jeu, le défenseur Artemi Kniazev (7e) a décoché un plomb de la ligne bleue pour soulever la foule du Centre Georges-Vézina pour la première fois du match, alors qu’un adversaire était au cachot. Lors de leur deuxième occasion, les « Bleus » ont encore une fois fait mouche. Bien alimenté par Kniazev, Rafaël Harvey-Pinard (21e) a décoché un lancer précis dès la réception.

« C’était important pour nous et on savait que c’était juste une question de temps parce que nous avions de bonnes séquences en avantage numérique. C’est de bon augure pour le voyage qui arrive, en plus des joueurs qui vont se joindre à nous », a analysé Jean.

Équipe complète le 10 janvier

Les Saguenéens seront du côté d’Halifax le 10 janvier prochain afin d’y affronter les Moosheads. Les « Bleus » pourront alors compter sur un alignement presque complet, eux qui devraient saluer l’arrivée de Lavoie et Mercer dans la formation pour l’occasion.