Vague de soutien après un incendie dans la Jacques-Cartier

Des dizaines de citoyens de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier se mobilisent pour venir en aide aux victimes d’un incendie qui a complètement détruit l’immeuble qu’ils occupaient, vendredi.

Le feu, qui a été causé par du sucre laissé trop longtemps sur le four, s’est propagé si rapidement qu’en quelques heures, il ne restait quasiment plus rien de la résidence de Claude Coeuret. Le traiteur Le Citron Confit, une PME bien connue dans la municipalité et qui louait le sous-sol de la demeure, a également tout perdu.

«Quand les pompiers sont arrivés, il n’y avait plus rien à sauver. Moi, j’étais sauf et c’est tout», raconte M. Coeuret, contacté par Le Journal.

«Quand t’as tout mis dans ta petite entreprise et que t’as fait beaucoup de sacrifices pour arriver où tu (en) es aujourd’hui, c’est sûr que c’est triste», déplore pour sa part la propriétaire du Citron Confit, Stéphanie Lemieux, encore émotive.

Soutien

Touchés par cet incident qui survient alors qu'on vient tout juste de fêter l'arrivée de la nouvelle année, des citoyens de la municipalité ont apporté leur soutien aux victimes, dans l’espoir de mettre un peu de baume sur leur cœur.

«Quand le feu faisait rage, on se parlait entre voisins en se disant qu’on allait être là pour eux s’ils avaient besoin de quoi que ce soit», explique Isabelle Gervais, rencontrée sur le site du sinistre aux côtés de Johanne Brunet et de Dany Dugual, hier.

Visiblement, ces citoyens n’ont pas été les seuls à vouloir s’impliquer pour permettre aux sinistrés de se remettre sur pied.

Mme Lemieux assure recevoir «beaucoup de messages d’amour sur Facebook et par courriel». Elle remercie d’ailleurs chacun de ses clients pour «la belle vague de solidarité et de soutien moral», qui l’encourage à se retrousser les manches.

«Beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnnes nous ont offert de dormir chez eux et d’autres voulaient nous donner des vêtements. Il y a énormément de solidarité», confirme de son côté la femme de M. Coeuret, Louise Martel.

Le couple, qui habitait la demeure de la rue Bon-Air depuis 35 ans, a dû se résoudre à aller vivre chez leur fille, à Neuville, en attendant la suite des choses.

Dur retour des Fêtes

Durant l’incendie, la propriétaire du traiteur était en vacances depuis quelques jours. Elle a appris la nouvelle en même temps que tout le monde, sur les réseaux sociaux.

«C’est un début d’année amer», laisse tomber Stéphanie Lemieux.

Qui plus est, durant le mois de janvier, Le Citron Confit devait servir plus d’une quarantaine de familles, chaque semaine. Autant de clients qui ont vu leur commande annulée. Ainsi, malgré la déferlante d’amour, l’incertitude demeure concernant l’avenir de l’entreprise.

«Est-ce qu’on risque de perdre notre clientèle? C’est une question qu’on se pose, même si on voit que beaucoup de gens nous supportent», soupire Mme Lemieux.