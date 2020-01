LAJEUNESSE, Louisette Dubé



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 1er janvier 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Louisette Dubé, épouse de feu monsieur Germain Lajeunesse. Elle demeurait à Sainte-Brigitte-de-Laval., où la famille recevra les condoléances à compter de 9 h. L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière paroissial. Madame Dubé laisse dans le deuil ses enfants: Gaétan, Marcel, Louise (Pierre Drolet), Lucille et André; ses petits-enfants: Jaymie Lajeunesse (Denis Lafaille) et Kate Goulet-Lajeunesse, David Drolet (Marie-Emmanuelle Laplante) et Marie-Pier Drolet (Eric Cloutier); ses arrière-petits-enfants: Tommy, Phoebe, Sarah-Maude, Payton et Noah; ses sœurs: Bernadette (feu Noël Duguay) et Régina (feu Georges Simoneau); ses belles-soeurs et son beau- frère de la famille Lajeunesse: Blandine (feu Emmanuel Vallée), Marie-Claire (feu Gonzague Lussier) et Jean-Baptiste (Cécile Grenier) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. L'ont précédé ses frères et sœurs : Alice, Henri-Paul, Emma, Roméo, Alexandre, Béatrice, Jacqueline, Gracia et Joseph Dubé. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 104-6070, rue Sherbrooke Est, Montréal, QC, H1N 9Z9. La direction des funérailles a été confiée à la maison