BERNIER, Jean-Michel



À l'hôpital de L'Enfant-Jésus, le 3 janvier 2020, est décédé à l'âge de 79 ans monsieur Jean-Michel Bernier, époux de madame Aline Verreault. Il était le fils de feu monsieur Lucien Bernier et de feu dame Madeleine Caron. Il demeurait à St-Augustin-de-Desmaures. La famille recevra les condoléances au :Mardi le 7 janvier 2020 de 19h00 à 21h00.. Mercredi, jour des funérailles, le complexe funéraire ouvrira ses portes à compter de 9h00. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Nathalie (Marc Lévesque), Alain (Karina Lord) et Kathy (Vincent Dubuc); ses petits- enfants: Anthony Lévesque (Kim St-Hilaire), Noémie Lévesque et Joey Lord- Bernier; sa sœur Louise-G Bernier; ses cousins et cousines ainsi que de nombreux parents et amis. Les gens qui le désirent, peuvent faire un don à la Société Canadienne du Cancer. Des formulaires seront disponibles au complexe funéraire. La famille tient à remercier les membres du personnel de l'hôpital de L'Enfant-Jésus, pour les bons soins prodigués.