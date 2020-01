Berlin, Paris et Londres appellent l’Iran à retirer toutes ses mesures violant l’accord nucléaire

L’Allemagne, la France et la Grande-Bretagne ont appelé, dimanche, l’Iran à abandonner les mesures qui sont contraires à l’accord nucléaire de 2005, alors que Téhéran vient d’annoncer qu’il s’affranchissait de toute limite sur l’enrichissement d’uranium.

«Nous appelons l’Iran à retirer toutes les mesures qui ne sont pas conformes à l’accord nucléaire», ont déclaré, dans un communiqué commun, la chancelière allemande Angela Merkel, le président français Emmanuel Macron et le premier ministre britannique Boris Johnson.

L’accord a été conclu à Vienne en 2015 après douze ans de crise et d’intenses négociations entre l’Iran et les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU (Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni et Russie) plus l’Allemagne.

L’Iran s’y engage à réduire ses capacités nucléaires en échange de la levée de sanctions internationales.

Mais, en 2018, le président Donald Trump a décidé le retrait unilatéral des États-Unis de l’accord et le rétablissement de sanctions. Depuis, l’Iran s’est progressivement affranchi d’engagements figurant dans l’accord.

Les trois responsables européens ont par ailleurs évoqué, dans leur communiqué, les tensions croissantes consécutives à la frappe aérienne américaine qui a tué, vendredi à Bagdad, le général iranien Qassem Soleimani et un important responsable irakien pro-iranien, Abou Mehdi al-Mouhandis.

Ils appellent dans ce contexte l’Iran, qui a promis des représailles, à s’abstenir de mener «de nouvelles actions violentes ou d’apporter son soutien à de telles actions».

«Il est à présent crucial d’opérer une désescalade. Nous appelons tous les acteurs à montrer le maximum de retenue et de responsabilité», déclarent Mme Merkel et MM. Macron et Johnson.

Les dirigeants européens ont également appelé les parties concernées à ne pas compromettre la lutte contre les djihadistes de l’organisation État islamique (ÉI), après que le Parlement irakien a adopté une résolution réclamant le départ de milliers de soldats américains présents dans ce pays.

«Dans ce contexte, préserver la coalition (anti-ÉI) est d’une importance cruciale. Nous appelons les autorités irakiennes à poursuivre le soutien nécessaire à la coalition», ont-ils dit.

Les soldats américains stationnés sur des bases en Irak ont été déployés dans le cadre d’une coalition internationale, à l’invitation du gouvernement irakien en 2014, pour contribuer à la lutte contre l’ÉI.

Le communiqué commun de Mme Merkel et de MM. Macron et Johnson a été publié quelques heures après qu’ils se sont entretenus au téléphone.

Plus tôt dimanche, un porte-parole du gouvernement allemand a déclaré que les trois dirigeants s’étaient mis d’accord pour coopérer à une réduction des tensions dans la région.