Bienvenue dans les années 20

Il y a beaucoup de gens pour qui ça fait très bizarre de se dire que nous sommes maintenant dans les années 20. J’en suis.

Le passé s’éloigne. Déjà un siècle depuis l’entre-deux-guerres, les années folles, l’émergence de l’architecture art déco et, bientôt, de la grande crise de 1929.

Nommer notre époque

Ça nous amène à nous interroger sur les défis de notre temps. Quels sont les conflits qui couvent alors qu’on les croyait éteints ? Qu’arrivera-t-il à la fin de la plus grande période de croissance de l’histoire et, surtout, quand surviendra-t-elle ? Qu’est-ce qui reste de ce que nos arrière-grands-parents trouvaient beau et de leurs manières de s’amuser et, surtout, quels sont les témoignages que nous laisserons nous-mêmes aux enfants de 2120 ? Comment nommeront-ils notre époque ?

Le parallèle le plus tentant à faire entre nos années 20 et celles du XXe siècle, c’est évidemment cette montée des populismes qui fait craindre l’effondrement de la démocratie. Y a-t-il des dictatures fascistes en préparation ?

Les bons choix

La grande promesse du XXIe siècle, c’était l’émergence d’un village global connecté où on serait plus informé que jamais. À l’usage, on se rend compte que les peuples vivent mal dans les grands ensembles et que les réseaux hyperdéveloppés qui nous relient aident aussi à faire circuler les faussetés.

Cette décennie sera marquée par la question climatique. D’aucuns y accordent un caractère d’urgence, d’autres n’y croient tout simplement pas. Arriverons-nous encore à rêver nos sociétés autrement que pour simplement les protéger si la question environnementale continue de diviser plutôt que d’unir ? Il y a là un enjeu démocratique également.

À la fin, les années 20 seront ce que nous en ferons. Nous avons les outils, l’information, la manière de la communiquer. C’est maintenant, toutefois, que la connaissance de l’histoire devrait nous amener à faire les bons choix.