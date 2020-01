David Lemieux boxera à Rimouski en février

Le boxeur québécois David Lemieux sera la tête d’affiche d’un gala qui aura lieu le 21 février prochain au Colisée Financière Sun Life de Rimouski.

C’est ce qu’a appris la chaîne TVA Sports.

Le poids lourd Simon Kean (18-1-0, 17 K.-0.) et le super-moyen Erik Bazinyan (24-0-0, 18 K.-O.) seront aussi de cet événement organisé par Eye of the Tiger Management (EOTTM).

Leurs adversaires ne sont pas connus pour le moment. EOTTM devrait donner plus de détails mardi. Le gala sera présenté en direct à TVA Sports.

Lemieux (41-4-0, 34 K.-O.), Kean et Bazinyan ont tous boxé aussi récemment qu’en décembre dernier.

Lemieux, dont c’était le premier combat chez les 168 lb, et Kean ont tous deux savouré la victoire lors du gala de fin d’année tenu par EOTTM le 7 décembre au Centre Bell.

Si Kean avait passé le K.-O. à son rival en fin de combat, Lemieux avait eu droit à toute une bataille de l’Ukrainien Max Bursak pour finalement l’emporter par décision partagée.

Bazinyan, de son côté, a vaincu le Mexicain Saul Roman le 13 décembre lors d’un duel tenu en Californie.