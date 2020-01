Golden Globes: les belles de la soirée

Il y avait une telle variété de coloris et de silhouettes dans les tenues que les actrices qui ont foulé le tapis rouge de la 77e cérémonie des Golden Globes auraient pu former, l’une à côté de l’autre, un joli arc-en-ciel. Je vous propose ici mes six coups de cœur de la soirée. Je compte approfondir les tendances vues pendant la soirée dans ma chronique Mode de stars de samedi prochain.

Zoey Deutch

Photo AFP

Pour la couleur et la silhouette de sa combinaison Fendi, ainsi que son collier Harry Winston, Zoey Deutch ne remporte que des éloges.

Jennifer Lopez

Photo AFP

Les déplacements dans des tenues volumineuses, Jennifer Lopez connaît. Cette fois, elle craque pour Valentino haute couture et des bijoux signés Harry Winston.

Kaitlyn Dever

Photo AFP

L’actrice a opté pour la touche ludique de cette robe Valentino haute couture, accessoirisée de bijoux Jennifer Meyer et de chaussures Aldo.

Photo AFP

Shailene Woodley a craqué pour cette création bicolore Balmain à saveur tribale, agrémentée de bijoux Bulgari.

Photo AFP

Charlize Theron a fait voler le foulard noir contrastant de sa robe diaphane signée Dior couture, égayée de bijoux Tiffany & Co.

Photo AFP

Michelle Williams a choisi une robe orange Louis Vuitton, dont le corsage basculé dévoilait une bretelle ornée d’un iris bleu.