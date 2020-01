L’amour avec son thérapeute est-il possible?

J’ai toujours eu du mal à contrôler mes émotions. Jeune, je faisais des crises terribles à propos de choses ridicules. Ma grand-mère disait de moi que j’étais possédée du démon comme son fils, mon père, que ma mère endurait, car elle faisait partie de cette cohorte de femmes qui s’étaient mariées pour le meilleur et pour le pire.

Fille unique, j’ai grandi entourée d’amour et de peu de contraintes vu mon caractère. Ma mère jonglait avec mon père et moi comme une équilibriste sur un fil. Elle en est morte d’épuisement la pauvre. J’avais 20 ans, alors je m’en suis voulu. Mais pas assez pour songer à régler mon problème.

Après mes études à Québec je suis venue m’installer à Montréal pour mon travail. Au début de la trentaine, j’ai rencontré celui que je croyais être l’homme de ma vie. Patient et doux, il me supportait comme ma mère l’avait fait. En particulier pendant ma grossesse, au moment où j’avais les hormones complètement chamboulées.

J’ai mis ma fille au monde à 38 ans, et on s’est séparés alors que j’allais sur mes quarante ans. On a décidé d’une garde partagée pour notre fille, ce qui était l’idéal, puisque ça me donnait du temps pour moi. Mon humeur ne s’étant pas du tout stabilisée suite à mon accouchement (de là ma séparation d’ailleurs), j’en avais conclu que l’excuse des hormones ne pouvait plus être invoquée pour justifier mon comportement et que, si je voulais devenir un jour supportable à long terme, je devais faire quelque chose.

J’ai donc décidé d’entreprendre une thérapie pour comprendre la source de mes brusques envolées si difficiles à vivre pour les autres, en particulier pour ma fille qui a heureusement hérité du côté paisible et pacifique de son père. Pour elle, j’avais envie de changer. Je voyais mon thérapeute deux fois par mois la première année ; et depuis deux ans je le vois une fois mensuellement.

J’en arrive à mon trouble actuel. Au fur et à mesure des séances avec mon psy, pendant que lui m’outillait pour régler mon problème, moi j’apprenais à le connaître et à l’apprécier. Pour en arriver à me rendre compte maintenant que je suis amoureuse de lui. Je sais qu’il est marié et qu’il a des enfants, mais je brule d’envie de lui crier mon amour. Surtout que je vois le temps filer et que je ne veux pas risquer de laisser passer ma chance de vivre cet amour que je sens réciproque, vu tout le bien qu’il a réussi à me procurer pendant mes trois années de thérapie. Croyez-vous que je devrais prendre le risque de lui révéler mon amour ?

Anonyme

Un thérapeute ne peut ni ne doit entretenir une relation intime avec un(e) client(e), car cela va à l’encontre du code déontologique de la profession. C’est normal de se sentir attiré par quelqu’un qui nous fait du bien à l’âme. Mais il faut savoir départager entre l’amour que vous pensez avoir pour l’homme, que vous ne connaissez pas vraiment, et l’admiration que vous avez pour le thérapeute qui a bien réussi dans son travail avec vous.