Mondial junior: la Suède en bronze

OSTRAVA, République tchèque | Les Suédois sont de retour sur le podium au Championnat mondial de hockey junior. En vertu d’une victoire de 3-2 contre ses grands rivaux scandinaves de la Finlande, la Suède s’est emparée de la médaille de bronze, dimanche, au Ostravar Arena.

Écartée du podium l’an passé, la Suède a ainsi mis la main sur une première médaille depuis qu’elle avait raflé l’argent en 2018, à Buffalo. Il s’agit de la sixième fois où les Suédois terminent en troisième position. Quant aux Finlandais, qui étaient les champions en titre, leur offensive s’est éteinte à partir des quarts, ne marquant que trois buts en autant de rencontres.

L’attaquant Samuel Fagemo a dirigé les salves offensives des joueurs portant l’uniforme aux trois couronnes en récoltant un but et une passe, mais c’est le but de Linus Oberg, d’un tir en se retournant du coin de la patinoire, qui a fait la différence en deuxième période.

Fagemo, un espoir des Kings de Los Angeles, a fini son tournoi avec une fiche de huit buts et cinq mentions d’aide, pour 13 points, la récolte la plus fructueuse avant la présentation de la finale pour l’or entre le Canada et la Russie (13h HNE).