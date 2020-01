Parti conservateur: Bryan Brulotte lance sa campagne lundi

Un premier candidat à la course à la direction du Parti conservateur, Bryan Brulotte, lancera sa campagne lundi.

L’homme d’affaires québécois doit notamment présenter sa plateforme sur son site web, a précisé son équipe à l'Agence QMI, dimanche.

Il avait annoncé, en décembre, son intention de prendre la tête des conservateurs, à la recherche d’un chef depuis l’annonce du départ d’Andrew Scheer, qui a mordu la poussière face aux libéraux de Justin Trudeau au scrutin d’octobre dernier.

En entrevue à QUB radio, M. Brulotte avait affirmé, le mois dernier, qu’il était mûr pour faire le saut en politique, lui qui a déjà travaillé pour un ministre conservateur lors du court règne de la première ministre Kim Campbell, en 1993, et qui a déjà été organisateur politique. Il compte sur son lancement hâtif pour se faire connaître.

«C’est sûr que je suis un outsider, même si je connais le parti. Ça fait pratiquement 30 ans que je suis là. Ceci dit, c’est un avantage, parce que je ne me suis pas placé sur certaines questions. Il y a des gens qui sont capables de m’approcher, et il n’y a pas d’animosité qui s’est faite avec d’autres politiciens», avait-il précisé au micro de l’animateur Jonathan Trudeau.

«Ce que je peux apporter à la table, c’est d’être un rassembleur, d’aller chercher les meilleures personnes dans tous les domaines et m’entourer d’une équipe qui va avoir un impact exceptionnel. Je l’ai fait en affaires, on peut le faire en politique», a ajouté le fondateur et président de la compagnie de placement de main-d’œuvre MaxSys. Établie à Ottawa, cette entreprise est importante dans son domaine, car elle a des bureaux dans les Maritimes, au Québec, en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique.

Celui qui a grandi au Québec compte s’éloigner des positions sociales très à droite d’Andrew Scheer.

«La question de l’avortement: c’est la femme qui a un choix à faire et c’est elle qui fait le choix, point final, avait-il mentionné à QUB radio. Si je deviens chef du parti ou premier ministre, il n’y aura aucun projet de loi contre l’avortement ou la communauté LGBTQ.»

Ayant déjà servi dans l’armée, Bryan Brulotte n’exclut pas de se présenter comme candidat au prochain scrutin s’il mord la poussière.

Le prochain chef du Parti conservateur sera choisi le 27 juin prochain au Centre des congrès de Toronto. Seuls les détenteurs d’une carte de membre du parti valide au moment du vote pourront exprimer leur choix.

Plusieurs noms circulent pour prendre la place d’Andrew Scheer depuis l’annonce de son départ, dont celui de l’ex-premier ministre Jean Charest, qui songerait sérieusement à sauter dans la course.

D’autres noms sont aussi évoqués, y compris ceux du député québécois Gérard Deltell, des députés ontariens Michael Chong, Pierre Poilièvre et Erin O’Toole. L'ex-députée albertaine Rona Ambrose, qui a assuré l’intérim à la tête du parti après le départ de l'ancien premier ministre Stephen Harper, évalue aussi ses appuis.