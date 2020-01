Qui va arrêter les Canucks?

Les étonnants Canucks de Vancouver continuent de récolter les victoires à la vitesse grand V, à un point tel qu’ils peuvent reluquer sérieusement le premier rang de la section Pacifique.

En disposant des Rangers de New York au compte de 2 à 1 samedi, l’équipe britanno-colombienne a savouré un septième triomphe consécutif et elle se trouve au troisième échelon de sa division avec un retard de quatre points sur les meneurs, les Golden Knights de Vegas. Et c’est sans compter les trois parties en main qu’elle détient sur ceux-ci.

Tout le monde contribue au sein de l’équipe, à commencer par Jacob Markstrom, qui a réalisé 36 arrêts face aux Blueshirts pour signer un sixième gain d’affilée.

«On s’est battu jusqu’à la fin. L’adversaire a été tenace, mais nous avons répliqué. Comme je l’ai dit avant Noël, il faut poursuivre nos succès, ne pas connaître de longues séries de défaites. On veut gagner plusieurs matchs et c’est ce que nous faisons présentement», a commenté le Suédois au site NHL.com.

«Chaque club qui gagne au sein de cette ligue obtient de la production de tout son groupe de joueurs, les défenseurs compris. Le but [décisif] de Tyler Myers le prouve bien», a ajouté l’entraîneur-chef Travis Green, évoquant le filet du vétéran marqué en fin de rencontre.

Des épaulards redoutables

Aussi, les attaquants des Canucks sont en forme ces temps-ci et les gardiens qu’ils affrontement peuvent le constater plus d’une fois. Elias Pettersson, J.T. Miller, Brock Boeser et Bo Horvat occupent les quatre premières places de la colonne des pointeurs de leur équipe avec, dans l’ordre, 44, 40, 39 et 35 points en 42 sorties.

«Il s’agit seulement d’une question de constance, a admis Horvat au journal "Vancouver Sun" quelques jours plus tôt. Sur ce plan, ce fut nettement mieux cette année et je crois qu’on joue bien soir après soir. Il n’y a pas eu beaucoup de parties durant lesquelles on a pris congé et cela explique nos succès.»

Vancouver n’avait pas enlevé les honneurs de sept affrontements de suite depuis décembre 2013. Son prochain duel aura lieu mardi contre le Lightning de Tampa Bay.